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Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) altın fiyatları günü hafif artı bir seyirle tamamladı.

Gün boyu dar bir bantta hareket eden standart altının kilogram fiyatı, dünkü kapanışa kıyasla yüzde 0,03 oranında sınırlı bir yükseliş kaydederken 6 milyon 682 bin lira seviyesinden kapandı.

Gün içerisinde yatay ve dengeli bir tablonun hakim olduğu piyasada öne çıkan veri detayları şu şekilde gerçekleşti:

• En Düşük Fiyat: 6.659.900 TL

• En Yüksek Fiyat: 6.703.000 TL

• Gün Sonu Fiyatı: 6.682.000 TL (Dünkü Kapanış: 6.680.000 TL)

• Günün Değişim Oranı: +Yüzde 0,03

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Piyasadaki likidite ve hacim verilerinde ise altın işlemleri aslan payını almayı sürdürdü:

• Altın İşlem Miktarı: 294,02 kilogram

• Altın Toplam İşlem Hacmi: 1.962.917.392,10 TL

• Tüm Metallerde Toplam Hacim: 2.070.752.064,50 TL

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Altının kilogram fiyatında sınırlı yükseliş, Görsel 1

ALTIN PİYASASINDA EN AKTİF 5 KURUM

Günün sonunda KMKTP bünyesinde en yüksek işlem hacmine ulaşan ve piyasaya yön veren kurumlar sırasıyla şu şekilde listelendi:

• Vakıf Katılım Bankası

• Çakmakçı Kıymetli Madenler

• Altınbaş Kıymetli Madenler

• Garanti BBVA

• Muhafız Kıymetli Madenler

ALTIN FİYATLARI

Altın Alış Satış Değişim Saat
Gram Altın 6.708,45 6.709,42 % -0.17 16:38
Ons Altın / TL 208.894,73 208.969,68 % -0.06 16:53
Ons Altın / USD 4.295,07 4.295,68 % -0.09 16:53
Çeyrek Altın 10.733,52 10.969,90 % -0.17 16:38
Yarım Altın 21.399,97 21.939,81 % -0.17 16:38
Ziynet Altın 42.933,20 43.744,31 % -0.17 16:38
Cumhuriyet Altını 44.369,00 45.040,00 % 0.24 16:33
Tüm Altın Fiyatları

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