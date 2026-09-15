Gün boyu dar bir bantta hareket eden standart altının kilogram fiyatı, dünkü kapanışa kıyasla yüzde 0,03 oranında sınırlı bir yükseliş kaydederken 6 milyon 682 bin lira seviyesinden kapandı.

Gün içerisinde yatay ve dengeli bir tablonun hakim olduğu piyasada öne çıkan veri detayları şu şekilde gerçekleşti:

• En Düşük Fiyat: 6.659.900 TL

• En Yüksek Fiyat: 6.703.000 TL

• Gün Sonu Fiyatı: 6.682.000 TL (Dünkü Kapanış: 6.680.000 TL)

• Günün Değişim Oranı: +Yüzde 0,03

Piyasadaki likidite ve hacim verilerinde ise altın işlemleri aslan payını almayı sürdürdü:

• Altın İşlem Miktarı: 294,02 kilogram

• Altın Toplam İşlem Hacmi: 1.962.917.392,10 TL

• Tüm Metallerde Toplam Hacim: 2.070.752.064,50 TL

ALTIN PİYASASINDA EN AKTİF 5 KURUM

Günün sonunda KMKTP bünyesinde en yüksek işlem hacmine ulaşan ve piyasaya yön veren kurumlar sırasıyla şu şekilde listelendi:

• Vakıf Katılım Bankası

• Çakmakçı Kıymetli Madenler

• Altınbaş Kıymetli Madenler

• Garanti BBVA

• Muhafız Kıymetli Madenler

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