SDT Uzay ve Savunma Teknolojileri A.Ş. (SDTTR), Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamada yeni iş ilişkisine ilişkin bilgi verdi.

Şirket tarafından yapılan açıklamaya göre, yurt içi bir müşteri ile savunma sistemleri alanında toplam 14 milyon 625 bin ABD doları tutarında sözleşme imzalandı.

TESLİMATLAR 2028 VE 2029'DA

Sözleşme kapsamında yer alan ürünlerin teslimatlarının 2028 ve 2029 yılları içerisinde gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Yeni sözleşmenin şirketin gelecek dönemlerdeki iş hacmine ve finansal sonuçlarına katkı sağlaması bekleniyor.

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