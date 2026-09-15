Netcad Yazılım A.Ş. (NETCD), yapay zeka alanındaki yeni projesine ilişkin Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) açıklama yaptı.

Şirketin Ar-Ge birimi tarafından TÜBİTAK 1501 Sanayi Ar-Ge Destek Programı kapsamında sunulan "LLM Driven Netigma for Deployment and Operation" başlıklı projenin desteklenmeye hak kazandığı bildirildi.

PROJE 24 AY SÜRECEK

Netcad'ın açıklamasına göre 24 ay süreli projeyle şirketin low-code (düşük kod geliştirme) platformu Netcad Netigma'ya yapay zeka tabanlı yeni nesil yetenekler kazandırılması hedefleniyor.

Proje kapsamında Netigma platformuna Büyük Dil Modeli (LLM) entegre edilecek. Böylece kullanıcıların teknik bilgiye veya SQL uzmanlığına ihtiyaç duymadan günlük dil kullanarak harita ve konum tabanlı karmaşık analizler gerçekleştirebilmesi amaçlanıyor.

YAPAY ZEKA KURUMLARIN KENDİ SUNUCULARINDA ÇALIŞACAK

Geliştirilecek yapay zeka altyapısının kurumların kendi sunucularında (on-premise) çalışacak şekilde tasarlanması planlanıyor. Bu yöntemle hassas verilerin kurum dışına çıkmasının önüne geçilerek veri güvenliği ve egemenliğinin güçlendirilmesi hedefleniyor.

Projenin yapay zeka, doğal dil işleme ve coğrafi bilgi sistemlerini bir araya getiren yeni bir yazılım yetkinliği oluşturması da amaçlanıyor.

Netcad, geliştirilecek teknolojinin ürünlerin kullanımını kolaylaştırmasını, müşterilerin karar alma ve analiz süreçlerini hızlandırmasını ve şirketin ürünlerinin yapay zeka destekli dönüşümünü desteklemesini öngörüyor.