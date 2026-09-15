Turizm sektörünün köklü markalarından Altın Yunus Çeşme Turistik Tesisler A.Ş. (AYCES) paylarında grup içi hisse devri gerçekleşti.

Yaşar Holding, bünyesinde bulundurduğu 461.494 adet AYCES hissesini holding bünyesindeki üç farklı iştirake sattı.

Yapılan hisse devri işlemi kapsamında toplam 461.494 adet payın yeni sahipleri şu şekilde paylaştırıldı:

• Yaşar Dış Ticaret A.Ş.: 223.923 adet

• Çamlı Besicilik A.Ş.: 150.294 adet

• Yaşar Pazarlama A.Ş.: 87.277 adet

Gerçekleştirilen bu satış işlemiyle birlikte Yaşar Holding, Altın Yunus Çeşme’deki ortaklık yapısını grup şirketleri arasında yeniden organize etmiş oldu.

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