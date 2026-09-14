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Günün ilk yarısında yüzde 1,56 değer kaybederek 14.241,06 puana gerileyen BIST 100 endeksinde, yabancı ve yerli kurumlar arasında sert pozisyon ayrımı yaşanıyor.

Küresel piyasalardaki negatif hava ve Orta Doğu kaynaklı jeopolitik risklerin etkisiyle Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi satıcılı bir seyir izliyor. Gün içi toplam işlem hacmi 67,1 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bank of America'nın (BofA) bugün aldığı ve sattığı hisseler! Bank of America'nın (BofA) bugün aldığı ve sattığı hisseler!

BOFA SATICI TARAFI SÜRÜKLEDİ

Kurum bazlı net hacim verilerine göre saat 16.30 itibarıyla günün en büyük net satıcısı yabancı işlemlerinde öne çıkan Bank of America (BofA) oldu.

Borsada hacimler arttı: BofA satışlarını Tera ve İş Yatırım karşılıyor, Görsel 1

BİLİŞİM SEKTÖRÜNDE SERT KAYIP, SİGORTA ARTIDA KALDI

Sektör endeksleri tarafında genel bir geri çekilme hakimken bankacılık endeksi yüzde 0,64, holding endeksi ise yüzde 0,55 değer kaybetti. Günün ilk yarısında sektörler arasındaki ayrışma şu şekilde öne çıktı:

• En çok Kazandıran: Yüzde 0,02 ile Sigorta (Artıda kalan tek sektör)

• En çok Kaybettiren: Yüzde 2,95 ile Bilişim

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KÜRESEL PİYASALARDA ÜÇLÜ BASINÇ: YAPAY ZEKA, ENERJİ VE FED

Borsa İstanbul'daki satış eğiliminde küresel borsalardaki risk iştahının düşmesi kritik rol oynuyor. Dünya piyasaları şu üç temel başlıkla baskılanıyor:

• Yapay Zeka Kaygıları: Teknoloji devlerinin yapay zeka geliştirme hızının yavaşlayabileceğine yönelik endişeler teknoloji hisselerine satış getirdi.

• Jeopolitik Riskler & Petrol: Orta Doğu'da yükselen tansiyonun enerji fiyatlarını yukarı çekmesi enflasyonist beklentileri yeniden canlı tutuyor.

• Fed Kararı Beklentisi: Yatırımcılar bu hafta açıklanacak ABD Merkez Bankası (Fed) para politikası kararına kilitlenmiş durumda.

EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER

Hisse Fiyat Hacim Fark Saat
SASA 2.94 18.108.980.481,88 % 4.26 18:10
ASELS 372.5 13.303.360.089,50 % -5.4 18:10
THYAO 295.5 10.229.639.381,50 % -1.58 18:10
TUPRS 415.75 9.082.318.666,25 % 0.54 18:10
AKBNK 72.55 8.827.062.943,55 % -0.21 18:10
Tüm Hisseler

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