Borsa İstanbul'da işlem gören Lider Faktoring A.Ş. (LIDFA), Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) onay verdiği bedelsiz sermaye artırımını yarın gerçekleştirecek.

Şirketin yüzde 51,54270 oranındaki bedelsiz sermaye artırımı için hak kullanım başlangıç tarihi 15 Eylül 2026 olarak belirlendi.

LIDFA SERMAYESİNİ 1,65 MİLYAR TL'YE ÇIKARACAK

Lider Faktoring'in mevcut 1 milyar 88 milyon 802 bin TL olan çıkarılmış sermayesi, 561 milyon 198 bin TL artırılacak.

Artırımın tamamlanmasının ardından şirketin çıkarılmış sermayesi 1 milyar 650 milyon TL'ye ulaşacak.

Şirketin kayıtlı sermaye tavanı ise 5 milyar TL seviyesinde bulunuyor.

Detay Tutar / Tarih Bedelsiz oranı %51,54270 Mevcut sermaye 1.088.802.000 TL Artırılacak sermaye 561.198.000 TL Yeni sermaye 1.650.000.000 TL Kayıtlı sermaye tavanı 5.000.000.000 TL Hak kullanım başlangıcı 15.09.2026 Kayıt tarihi 16.09.2026 Ödeme tarihi 17.09.2026

SPK AĞUSTOS AYINDA ONAY VERMİŞTİ

Lider Faktoring, bedelsiz sermaye artırımı için 22 Mayıs 2026 tarihinde SPK’ya başvurmuştu.

Başvuru, Kurulun 20 Ağustos 2026 tarihli bülteniyle onaylandı. Sermaye artırımının tescili ise 10 Eylül 2026 tarihinde gerçekleştirildi.

Buna göre LIDFA yatırımcıları için bedelsiz pay alma hakkı yarın başlayacak.

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