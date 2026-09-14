Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) tarafından 14 Eylül itibarıyla yayımlanan güncel verilere göre yeni hesaplama metodolojisi sonrasında 247 şirketin fiili dolaşım oranı tek bir günde gerileme kaydetti.

GENEL TABLO: DÜŞÜŞ, ARTIŞ VE SABİT KALANLAR

SPK’nın 8 Eylül 2026 tarihli ve 2026/57 sayılı bülteninde duyurulan ilke kararları, borsadaki pay ve oy hakları bildirimlerinin kapsamını genişletirken dolaşımdaki payların tanımını da yeniden şekillendirdi.

Yeni sistemin devreye girmesiyle piyasadaki görünüm şu şekilde gerçekleşti:

Durum Şirket Sayısı Fiili Dolaşım Oranı Düşenler 247 Oranı Değişmeyenler 343 Sınırlı Artış Kaydedenler 40

EN KESKİN DÜŞÜŞ GÖSTEREN ŞİRKETLER

Yeni hesaplama standartlarından en fazla etkilenen şirket yüzde 20,5’lik kayıpla Fuzul GMYO oldu. Dolaşım oranında çift haneli veya yüksek oranlı gerileme gören başlıca hisseler şunlar:

• Fuzul GMYO: -Yüzde 20,50

• Manas Enerji: -Yüzde 18,94

• LDR Turizm: -Yüzde 18,38

• Blume Metal Kimya: -Yüzde 18,32

• Trend GMYO: -Yüzde 18,12

• İnfo Yatırım: -Yüzde 17,79

• GSD Holding: -Yüzde 13,66

• Ostim Endüstriyel Yatırım: -Yüzde 10,77

• Odine Teknoloji: -Yüzde 9,93

DEĞİŞİMİN ARKASINDAKİ ETKENLER

Piyasa uzmanları, fiili dolaşım oranlarındaki bu ani gerilemenin ana nedeninin SPK'nın 8 Eylül'deki düzenlemesi olduğunu doğruluyor.

Bununla birlikte, süreç içerisinde yürütülen hisse geri alım programları ve nitelikli yatırımcılara yapılan özel satışların da şirket bazlı oranlar üzerinde ikincil bir etki yarattığı belirtiliyor.

EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Hisse Fiyat Hacim Fark Saat ASELS 377.5 7.072.767.473,75 % -4.13 13:29 SASA 2.85 5.857.456.796,40 % 1.06 13:29 AKBNK 73 4.769.498.176,10 % 0.41 13:29 THYAO 297.25 4.762.820.284,50 % -1 13:29 TUPRS 417.5 4.759.299.664,25 % 0.97 13:29 Tüm Hisseler

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.