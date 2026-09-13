Dünya hisse senedi piyasalarında büyüklük 158 trilyon dolara ulaşırken ülkeler arasındaki fark çarpıcı boyutlara ulaştı.

Ekonomim'de yer alan habere göre; Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin tamamını kapsayan BIST TÜM'ün toplam piyasa değeri yaklaşık 430 milyar dolar, TL bazında ise 20,83 trilyon lira seviyesinde bulunuyor.

Bu rakamlarla Borsa İstanbul, 158 trilyon dolarlık küresel hisse senedi piyasasının yalnızca yüzde 0,27'sini oluşturuyor.

DÜNYADAKİ HER 100 DOLARIN 43 DOLARI ABD BORSALARINDA

Küresel borsalarda en büyük pay açık ara ABD'nin elinde bulunuyor. New York Borsası (NYSE) ve Nasdaq başta olmak üzere ABD hisse senedi piyasalarının toplam değeri 68,4 trilyon dolara ulaşıyor.

Böylece dünya borsalarındaki her 100 dolarlık piyasa değerinin yaklaşık 43 doları ABD piyasalarında bulunuyor.

Türkiye ile karşılaştırıldığında ise fark çok daha belirgin hale geliyor. ABD borsalarının toplam büyüklüğü Borsa İstanbul'un yaklaşık 159 katına karşılık geliyor.

Başka bir ifadeyle, BIST TÜM'deki bütün şirketlerin toplam piyasa değeri 430 milyar dolar seviyesindeyken ABD piyasalarında bu rakam 68 trilyon doların üzerinde.

ÇİN BORSASI BİST'İN 27 KATINA YAKIN

Listenin ikinci sırasında Çin bulunuyor. Hong Kong'un da dahil edildiği Çin piyasalarının toplam değeri 11,5 trilyon dolar seviyesinde.

Çin böylece küresel hisse senedi piyasalarının yaklaşık yüzde 7,2'sini oluştururken Borsa İstanbul'un 26,7 katı büyüklüğe ulaşıyor.

Japonya'da borsaların toplam piyasa değeri 6,5 trilyon dolar olurken Türkiye'nin yaklaşık 15 katına denk geliyor.

Son yıllarda küresel yatırımcıların odağındaki Hindistan ise 5,2 trilyon dolarlık piyasa değeriyle BIST TÜM'ün yaklaşık 12 katı büyüklüğünde.

AVRUPA BORSALARIYLA TÜRKİYE ARASINDAKİ FARK NE KADAR?

Avrupa'nın büyük ekonomileriyle karşılaştırıldığında da Borsa İstanbul'un piyasa değeri daha düşük kalıyor.

İngiltere ve Fransa'nın hisse senedi piyasalarının büyüklüğü ayrı ayrı yaklaşık 3,1 trilyon dolar seviyesinde. Her iki ülkenin piyasaları da BIST TÜM'ün yaklaşık 7,2 katı büyüklüğünde.

Almanya'nın 2,5 trilyon dolarlık borsa değeri ise Türkiye'nin yaklaşık 5,8 katına karşılık geliyor.

Suudi Arabistan'ın 2,7 trilyon dolarlık hisse senedi piyasası da Borsa İstanbul'un yaklaşık 6,2 katı büyüklüğünde.

158 TRİLYON DOLARLIK PASTADA TÜRKİYE'NİN PAYI YÜZDE 0,27

Dünya borsalarının toplam değeri ile Borsa İstanbul karşılaştırıldığında ortaya çıkan tablo şöyle;

Ülke / Bölge Piyasa değeri Küresel pay BIST TÜM'e göre ABD 68,4 trilyon $ %43,2 159 kat Çin (Hong Kong dahil) 11,5 trilyon $ %7,2 26,7 kat Japonya 6,5 trilyon $ %4,1 15,1 kat Hindistan 5,2 trilyon $ %3,2 12,1 kat İngiltere 3,1 trilyon $ %1,9 7,2 kat Fransa 3,1 trilyon $ %1,9 7,2 kat Suudi Arabistan 2,7 trilyon $ %1,7 6,2 kat Almanya 2,5 trilyon $ %1,5 5,8 kat Kanada 2,4 trilyon $ %1,5 5,5 kat Brezilya 800 milyar $ %0,5 1,8 kat Türkiye (BIST TÜM) 430 milyar $ %0,27 1

BORSA İSTANBUL'UN PİYASA DEĞERİ NE KADAR?

BIST TÜM kapsamında işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri 20,83 trilyon TL, yaklaşık 430 milyar dolar seviyesinde bulunuyor.

Brezilya'nın yaklaşık 800 milyar dolarlık hisse senedi piyasası dahi Türkiye'nin yaklaşık 1,8 katına ulaşırken, Borsa İstanbul ile dünyanın en büyük piyasaları arasındaki fark trilyon dolarlarla ölçülüyor.