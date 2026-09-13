Borsa İstanbul'da 7-11 Eylül haftasının tamamlanmasıyla aracı kurumların en çok aldığı ve sattığı hisseler yatırımcıların gündemine girdi.

BIST 100 endeksi haftayı yüzde 3,25 yükselişle 14.467,25 puandan tamamlarken, HSBC'de satış tarafı ağır bastı. Kurum haftayı 1 milyar 598 milyon 719 bin TL net satışla kapattı.

HSBC'nin hisse bazındaki işlemlerinde ise alım tarafında Tüpraş (TUPRS) açık ara ilk sıraya yerleşirken, satışlarda SASA Polyester (SASA) öne çıktı.

HSBC'NİN GEÇEN HAFTA EN ÇOK ALDIĞI HİSSELER

7-11 Eylül döneminde HSBC üzerinden gerçekleştirilen işlemlerde en yüksek net alım 550,48 milyon TL ile Tüpraş (TUPRS) hissesinde gerçekleşti.

HSBC'nin en fazla net alım yaptığı 5 hisse şöyle;

Hisse Net alım Pay Maliyet TUPRS 550.484.142 TL %31,53 414,58 TL TOASO 201.775.987 TL %11,56 286,281 TL BIMAS 179.607.944,75 TL %10,29 424,186 TL YKBNK 127.447.352,60 TL %7,30 38,115 TL EREGL 124.902.031,98 TL %7,15 39,532 TL

TUPRS tek başına HSBC'nin net alımlarının yüzde 31,53'ünü oluşturdu. Hissede kurumun ortalama maliyeti 414,58 TL olarak kaydedildi.

Tüpraş hissesi 11 Eylül'deki son işlem gününü 413,50 TL'den tamamlamıştı.

HSBC'NİN GEÇEN HAFTA EN ÇOK SATTIĞI HİSSELER

Satış tarafında listenin zirvesinde SASA yer aldı. HSBC üzerinden SASA'da 7-11 Eylül haftasında 1 milyar 59 milyon 796 bin TL net satış gerçekleştirildi.

HSBC'nin en fazla net satış yaptığı hisseler şöyle;

Hisse Net satış Pay Maliyet SASA 1.059.796.440,32 TL %31,69 2,855 TL AKBNK 411.887.091,95 TL %12,32 71,559 TL ASTOR 209.893.438,50 TL %6,28 293,429 TL THYAO 172.236.825 TL %5,15 295,538 TL VAKBN 170.489.923 TL %5,10 34,60 TL

SASA'daki satış miktarı diğer hisselerden belirgin biçimde ayrıştı. SASA'yı 411,89 milyon TL ile AKBNK, 209,89 milyon TL ile ASTOR, 172,24 milyon TL ile THYAO ve 170,49 milyon TL ile VAKBN izledi.

Sorumluluk Reddi: Bu içerik yatırım tavsiyesi değildir. Finansal kararlarınız için bağımsız danışmanlık almanız önerilir.