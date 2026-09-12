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Borsa İstanbul’da SASA Polyester (SASA) hissesinde 7-11 Eylül 2026 haftasında işlem yapan aracı kurumların alım ve satım dağılımı belli oldu.

Haftalık tabloda 404,4 milyon lot net alım gerçekleşirken, alım tarafında Tera Yatırım, satış tarafında ise HSBC öne çıktı.

ALIM YAPAN ARACI KURUMLAR

Aracı Kurum Net Lot Pay
Tera 836.312.035 %45,35
Deniz 292.550.513 %15,86
Bank of America 243.126.047 %13,18
Yapı Kredi 142.073.569 %7,70
Halk 136.652.992 %7,41

SASA Polyester (SASA) hissesinden bu hafta kim aldı, kim sattı?, Görsel 1

Kaynak: ForInvest

SATIŞ YAPAN ARACI KURUMLAR

Aracı Kurum Net Lot Pay
HSBC -371.170.751 %20,13
İnfo -298.111.538 %16,17
Ünlü -234.301.119 %12,71
QNB -197.735.818 %10,72
AK -145.020.906 %7,86

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

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