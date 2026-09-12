Haftalık tabloda 404,4 milyon lot net alım gerçekleşirken, alım tarafında Tera Yatırım, satış tarafında ise HSBC öne çıktı.

ALIM YAPAN ARACI KURUMLAR

Aracı Kurum Net Lot Pay Tera 836.312.035 %45,35 Deniz 292.550.513 %15,86 Bank of America 243.126.047 %13,18 Yapı Kredi 142.073.569 %7,70 Halk 136.652.992 %7,41

Kaynak: ForInvest

SATIŞ YAPAN ARACI KURUMLAR

Aracı Kurum Net Lot Pay HSBC -371.170.751 %20,13 İnfo -298.111.538 %16,17 Ünlü -234.301.119 %12,71 QNB -197.735.818 %10,72 AK -145.020.906 %7,86

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