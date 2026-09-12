Borsa İstanbul’da SASA Polyester (SASA) hissesinde 7-11 Eylül 2026 haftasında işlem yapan aracı kurumların alım ve satım dağılımı belli oldu.
Haftalık tabloda 404,4 milyon lot net alım gerçekleşirken, alım tarafında Tera Yatırım, satış tarafında ise HSBC öne çıktı.
ALIM YAPAN ARACI KURUMLAR
|Aracı Kurum
|Net Lot
|Pay
|Tera
|836.312.035
|%45,35
|Deniz
|292.550.513
|%15,86
|Bank of America
|243.126.047
|%13,18
|Yapı Kredi
|142.073.569
|%7,70
|Halk
|136.652.992
|%7,41
Kaynak: ForInvest
SATIŞ YAPAN ARACI KURUMLAR
|Aracı Kurum
|Net Lot
|Pay
|HSBC
|-371.170.751
|%20,13
|İnfo
|-298.111.538
|%16,17
|Ünlü
|-234.301.119
|%12,71
|QNB
|-197.735.818
|%10,72
|AK
|-145.020.906
|%7,86
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