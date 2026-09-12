Borsa İstanbul’da 7-11 Eylül haftasında Bank of America’nın (BofA) gerçekleştirdiği alım ve satım işlemleri belli oldu. Kurumun haftalık net işlem hacmi 6,30 milyar TL alım tarafında gerçekleşti.

EN ÇOK ALIM YAPILAN HİSSELER

BofA’nın alım tarafında açık ara SASA öne çıktı. Kurum, haftalık dönemde SASA’da 243 milyon 126 bin lot net alım gerçekleştirdi. MRGYO 70,8 milyon lot, BJKAS 68,7 milyon lot, HEKTS 38 milyon lot ve KATMR 34,5 milyon lot net alımla SASA’yı takip etti.

Hisse Net Alım (Lot) Pay Maliyet SASA 243.126.047 %22,43 2,444 TL MRGYO 70.812.539 %6,53 2,101 TL BJKAS 68.662.330 %6,33 2,614 TL HEKTS 38.015.517 %3,51 2,873 TL KATMR 34.530.428 %3,18 1,892 TL

Kaynak: ForInvest

EN ÇOK SATIŞ YAPILAN HİSSELER

Hisse Net Satış (Lot) Pay Maliyet ISCTR -79.428.546 %20,70 13,558 TL AKBNK -34.317.458 %8,94 73,672 TL YKBNK -25.135.097 %6,55 37,236 TL TUKAS -20.693.777 %5,39 2,054 TL TURSG -15.569.417 %4,06 6,136 TL

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