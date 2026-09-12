Borsa İstanbul’da 7-11 Eylül haftasında Bank of America’nın (BofA) gerçekleştirdiği alım ve satım işlemleri belli oldu. Alımda SASA zirveye yerleşti.
Borsa İstanbul’da 7-11 Eylül haftasında Bank of America’nın (BofA) gerçekleştirdiği alım ve satım işlemleri belli oldu. Kurumun haftalık net işlem hacmi 6,30 milyar TL alım tarafında gerçekleşti.
EN ÇOK ALIM YAPILAN HİSSELER
BofA’nın alım tarafında açık ara SASA öne çıktı. Kurum, haftalık dönemde SASA’da 243 milyon 126 bin lot net alım gerçekleştirdi. MRGYO 70,8 milyon lot, BJKAS 68,7 milyon lot, HEKTS 38 milyon lot ve KATMR 34,5 milyon lot net alımla SASA’yı takip etti.
|Hisse
|Net Alım (Lot)
|Pay
|Maliyet
|SASA
|243.126.047
|%22,43
|2,444 TL
|MRGYO
|70.812.539
|%6,53
|2,101 TL
|BJKAS
|68.662.330
|%6,33
|2,614 TL
|HEKTS
|38.015.517
|%3,51
|2,873 TL
|KATMR
|34.530.428
|%3,18
|1,892 TL
Kaynak: ForInvest
EN ÇOK SATIŞ YAPILAN HİSSELER
|Hisse
|Net Satış (Lot)
|Pay
|Maliyet
|ISCTR
|-79.428.546
|%20,70
|13,558 TL
|AKBNK
|-34.317.458
|%8,94
|73,672 TL
|YKBNK
|-25.135.097
|%6,55
|37,236 TL
|TUKAS
|-20.693.777
|%5,39
|2,054 TL
|TURSG
|-15.569.417
|%4,06
|6,136 TL
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