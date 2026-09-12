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Borsa İstanbul’da 7-11 Eylül haftasında Bank of America’nın (BofA) gerçekleştirdiği alım ve satım işlemleri belli oldu. Alımda SASA zirveye yerleşti.

Borsa İstanbul’da 7-11 Eylül haftasında Bank of America’nın (BofA) gerçekleştirdiği alım ve satım işlemleri belli oldu. Kurumun haftalık net işlem hacmi 6,30 milyar TL alım tarafında gerçekleşti.

EN ÇOK ALIM YAPILAN HİSSELER

BofA’nın alım tarafında açık ara SASA öne çıktı. Kurum, haftalık dönemde SASA’da 243 milyon 126 bin lot net alım gerçekleştirdi. MRGYO 70,8 milyon lot, BJKAS 68,7 milyon lot, HEKTS 38 milyon lot ve KATMR 34,5 milyon lot net alımla SASA’yı takip etti.

Hisse Net Alım (Lot) Pay Maliyet
SASA 243.126.047 %22,43 2,444 TL
MRGYO 70.812.539 %6,53 2,101 TL
BJKAS 68.662.330 %6,33 2,614 TL
HEKTS 38.015.517 %3,51 2,873 TL
KATMR 34.530.428 %3,18 1,892 TL

BofA dan milyarlık alım: Zirvede SASA var!, Görsel 1

Kaynak: ForInvest

EN ÇOK SATIŞ YAPILAN HİSSELER

Hisse Net Satış (Lot) Pay Maliyet
ISCTR -79.428.546 %20,70 13,558 TL
AKBNK -34.317.458 %8,94 73,672 TL
YKBNK -25.135.097 %6,55 37,236 TL
TUKAS -20.693.777 %5,39 2,054 TL
TURSG -15.569.417 %4,06 6,136 TL

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