Borsa İstanbul’da Eylül ayının kalan bölümünde 14 şirket yatırımcılarına nakit temettü ödemesi yapacak. İşte temettü ödeyecek şirketler...
Ödemeler 15 Eylül’de AKFGY ve BULGS ile başlayacak, 30 Eylül’de TUPRS, DESA ve KIMMR ödemeleriyle sona erecek.
Hisse başına net temettü tutarında zirvede 5,73 TL ile TUPRS bulunuyor. TUPRS’ı 2,13 TL ile BIMAS, 1,53 TL ile TAVHL ve MACKO takip ediyor.
|Ödeme tarihi
|Hisse
|Şirket
|Net temettü
|15 Eylül
|AKFGY
|Akfen GYO
|0,01 TL
|15 Eylül
|BULGS
|Bulls Girişim
|0,09 TL
|16 Eylül
|BIMAS
|BİM Mağazalar
|2,13 TL
|18 Eylül
|BIGCH
|BigChefs
|0,09 TL
|21 Eylül
|PETUN
|Pınar Et ve Un
|0,21 TL
|22 Eylül
|MACKO
|Maçkolik
|1,53 TL
|22 Eylül
|GIPTA
|Gıpta Ofis Kırtasiye
|0,01 TL
|22 Eylül
|TAVHL
|TAV Havalimanları
|1,53 TL
|23 Eylül
|OFSYM
|Ofis Yem Sanayi
|0,36 TL
|25 Eylül
|MOPAS
|Mopaş Marketçilik
|0,23 TL
|28 Eylül
|LKMNH
|Lokman Hekim Sağlık
|0,20 TL
|30 Eylül
|DESA
|Desa Deri
|0,07 TL
|30 Eylül
|KIMMR
|Ersan Alışveriş / Kim Market
|0,18 TL
|30 Eylül
|TUPRS
|Tüpraş
|5,73 TL
EN YÜKSEK TEMETTÜ TUPRS'TAN
Eylül ayının kalanında yatırımcısına hisse başına en yüksek net temettüyü TUPRS ödeyecek. 30 Eylül'deki ödeme kapsamında yatırımcıların hesabına hisse başına 5,73 TL net temettü geçecek.
BIMAS 16 Eylül'de 2,13 TL, MACKO ve TAVHL ise 22 Eylül'de yaklaşık 1,53 TL net temettü ödeyecek.
Ayın son haftasında ise LKMNH, DESA, KIMMR ve TUPRS'ın ödemeleri yatırımcıların hesaplarına yansıyacak.
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