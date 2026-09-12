Ödemeler 15 Eylül’de AKFGY ve BULGS ile başlayacak, 30 Eylül’de TUPRS, DESA ve KIMMR ödemeleriyle sona erecek.

Hisse başına net temettü tutarında zirvede 5,73 TL ile TUPRS bulunuyor. TUPRS’ı 2,13 TL ile BIMAS, 1,53 TL ile TAVHL ve MACKO takip ediyor.

Ödeme tarihi Hisse Şirket Net temettü 15 Eylül AKFGY Akfen GYO 0,01 TL 15 Eylül BULGS Bulls Girişim 0,09 TL 16 Eylül BIMAS BİM Mağazalar 2,13 TL 18 Eylül BIGCH BigChefs 0,09 TL 21 Eylül PETUN Pınar Et ve Un 0,21 TL 22 Eylül MACKO Maçkolik 1,53 TL 22 Eylül GIPTA Gıpta Ofis Kırtasiye 0,01 TL 22 Eylül TAVHL TAV Havalimanları 1,53 TL 23 Eylül OFSYM Ofis Yem Sanayi 0,36 TL 25 Eylül MOPAS Mopaş Marketçilik 0,23 TL 28 Eylül LKMNH Lokman Hekim Sağlık 0,20 TL 30 Eylül DESA Desa Deri 0,07 TL 30 Eylül KIMMR Ersan Alışveriş / Kim Market 0,18 TL 30 Eylül TUPRS Tüpraş 5,73 TL

EN YÜKSEK TEMETTÜ TUPRS'TAN

Eylül ayının kalanında yatırımcısına hisse başına en yüksek net temettüyü TUPRS ödeyecek. 30 Eylül'deki ödeme kapsamında yatırımcıların hesabına hisse başına 5,73 TL net temettü geçecek.

BIMAS 16 Eylül'de 2,13 TL, MACKO ve TAVHL ise 22 Eylül'de yaklaşık 1,53 TL net temettü ödeyecek.

Ayın son haftasında ise LKMNH, DESA, KIMMR ve TUPRS'ın ödemeleri yatırımcıların hesaplarına yansıyacak.

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