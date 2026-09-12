Gram altın haftalık bazda yüzde 1,61 değer kaybederek 6.786 TL'den kapandı. Ons altın ise yüzde 1,84 düşüşle 4.348 dolar seviyesine geriledi.

Gümüş fiyatlarında da haftalık bazda düşüş görüldü. Ons gümüş yüzde 2,62 kayıpla 64,50 dolara, gram gümüş ise yüzde 2,37 düşüşle 100,63 TL'ye geriledi.

BRENT PETROL YÜZDE 8,65 DÜŞTÜ

Haftanın en sert kayıplarından biri Brent petrolde yaşandı. Brent petrolün varil fiyatı haftalık bazda yüzde 8,65 gerileyerek 104,40 dolar seviyesinden haftayı tamamladı.

Döviz piyasasında ise dolar haftayı yüzde 0,27 düşüşle 48,52 TL'den tamamladı. Euro ise yüzde 0,15 yükselerek 56,32 TL seviyesine çıktı.

BİTCOİN DE DEĞER KAYBETTİ

Kripto para piyasasında Bitcoin haftalık bazda yüzde 3,15 değer kaybetti. Bitcoin 77.318 dolar seviyesinde işlem gördü.

7-11 EYLÜL HAFTASININ YATIRIM ARAÇLARI

Yatırım aracı Haftalık değişim Kapanış Gram altın %-1,61 6.786 TL Ons altın %-1,84 4.348 dolar Ons gümüş %-2,62 64,50 dolar Gram gümüş %-2,37 100,63 TL Brent petrol %-8,65 104,40 dolar Dolar %-0,27 48,52 TL Euro %0,15 56,32 TL Bitcoin %-3,15 77.318 dolar

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.