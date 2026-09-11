Say Yenilenebilir Enerji Ekipmanları Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada, PT. Kenertec Power System unvanlı müşteriye verilen tekliflerin onaylandığı bildirildi.

SAYAS’TAN 1,23 MİLYON EUROLUK TEKLİF

KAP açıklamasına göre SAYAS tarafından hazırlanan tekliflerin toplam tutarı 1.234.492 euro oldu. Söz konusu üretimler, müşterinin Endonezya’da bulunan üretim tesislerine sevk edilecek.

Teslimatların 2026 yılının dördüncü çeyreğinde tamamlanması bekleniyor.

Şirket, yeni satış bölgesinin eklenmesiyle ihracat potansiyelini artırmayı ve küresel pazardaki etkinliğini güçlendirmeyi hedeflediğini belirtti. Açıklamada ayrıca ülkeler arasında oluşmaya başlayan gümrük tarifelerinden kaynaklanan risklerin azaltılmasının amaçlandığı ifade edildi.

İÇSEL BİLGİ DAHA ÖNCE ERTELENMİŞTİ

SAYAS, söz konusu teklif verme sürecine ilişkin içsel bilginin açıklanmasını 25 Ağustos 2026 tarihli ve 2026/23 sayılı Yönetim Kurulu kararıyla ertelemişti.

Şirketin Endonezya'daki PT. Kenertec Power System ile daha önce de çeşitli satış anlaşmaları yaptığı görülüyor. SAYAS'ın 2025 faaliyet raporunda Kenertec ile çalışmaların Asya-Pasifik bölgesindeki varlığını güçlendirdiği belirtilmişti.

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