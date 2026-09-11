Şirket, 23 Ekim 2026 tarihinde hak kullanımı gerçekleştirmek üzere hisse başına 2,5711011 TL brüt, 2,1854359 TL net nakit temettü dağıtılmasına karar verdi.

TEMETTÜ VERİMİ YÜZDE 1,44 OLDU

MCARD’ın açıklanan temettü kararına göre yatırımcılar hisse başına net 2,1854359 TL nakit temettü alacak.

Temettü ödemesinin hak kullanım tarihi 23 Ekim 2026 olarak belirlenirken, açıklanan temettünün hissenin son fiyatına göre temettü verimi yüzde 1,44 seviyesinde gerçekleşti.

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