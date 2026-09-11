1-3 ay vadeli ortalama TL mevduat faizi, 2025 yılında yüzde 47,7 seviyesine kadar yükselmesinin ardından düşüş eğilimine girdi. Son haftalarda yüzde 37,6 seviyesinde bulunan faiz, 4 Eylül haftasında yüzde 37,3'e geriledi.

TCMB'nin 10 Eylül'deki Para Politikası Kurulu kararında politika faizi yüzde 37'de sabit tutulurken, kredi ve mevduat piyasalarının yakından takip edildiği belirtildi.

İHTİYAÇ KREDİSİ FAİZİ YENİDEN YÜKSELDİ

Bireysel kredi tarafında ise farklı bir görünüm ortaya çıktı. 2025'te yüzde 57 seviyesine kadar yükselen ihtiyaç kredisi faizi, son dönemde yüzde 48,3'e kadar gerilemişti.

4 Eylül itibarıyla ihtiyaç kredisi faizi yeniden yükselerek yüzde 49,8 seviyesine çıktı.

TİCARİ KREDİ FAİZİNDE DE YÜKSELİŞ

Ticari kredi faizleri de yıl içinde dalgalı bir seyir izledi. 2025'te yüzde 47,7 seviyesine kadar çıkan ticari kredi faizi, 2026'nın ilk yarısında geriledikten sonra yeniden yükselişe geçti.

Yakın dönemde yüzde 39,3 seviyesine kadar gerileyen ticari kredi faizi, 4 Eylül itibarıyla yüzde 40,8 olarak kaydedildi.

Böylece 4 Eylül haftasında mevduat faizinde düşüş sürerken, ihtiyaç ve ticari kredi faizlerinde yeniden yukarı yönlü hareket görüldü.

Kaynak: Ekonomim