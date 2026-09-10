Türkiye'nin yerli ve milli elektrikli otomobil üreticisi Togg, eylül ayına özel hazırladığı finansman kampanyasıyla elektrikli mobiliteye geçmek isteyen sürücülere cazip fırsatlar sunuyor.

Sınırlı sayıda stok için geçerli olan kampanya kapsamında, markanın T10F ve T10X modellerinde bireysel müşterilere özel faizsiz kredi ve esnek ödeme planları öne çıkıyor.

TOGG T10F İÇİN ÖDEME PLANI ALTERNATİFLERİ

Yerli üretici, T10F modelinin farklı versiyonlarına özel finansman çözümlerini şu şekilde duyurdu:

• T10F V2 Versiyonu:

o 900.000 TL Kredi: 10 ay vade, yüzde 0 faiz (Aylık taksit: 90.000 TL)

o 800.000 TL Kredi: 12 ay vade, yüzde 0 faiz (Aylık taksit: 66.667 TL)

o Uzun Vadeli Seçenek: 1.700.000 TL kredi için 48 ay vade ve yüzde 2,95 faiz oranıyla aylık 78.008 TL ödeme imkanı.

• T10F 4More Versiyonu:

o 1.500.000 TL Kredi: 10 ay vade, yüzde 0 faiz imkanıyla üst segment finansman desteği sağlanıyor.

T10X MODELİ DE KAMPANYA KAPSAMINDA

Piyasada yoğun ilgi gören T10X modeli için de esnek ödeme koşulları sunan Togg, eylül kampanyasıyla elektrikli araç sahipliğini kolaylaştırmayı ve sıfır km araç almayı planlayan tüketiciler için erişilebilirliği artırmayı hedefliyor.

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