Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan resmi bildirimde, temettü ödemelerine ilişkin hak kullanım kayıtlarının Merkezi Kaydi Sistem'e yansıtıldığı duyuruldu.

Hak kullanım tarihi 8 Eylül 2026 olarak gerçekleşen 3. taksit nakit kâr payı ödemeleri, B+2 takas kuralı doğrultusunda 10 Eylül 2026 tarihi itibarıyla yatırımcıların hesaplarına aktarıldı.

LIDER TEMETTÜ ÖDEMESİ DETAYLARI

LDR Turizm A.Ş. (LIDER) tarafından gerçekleştirilen 3. taksit temettü ödemesine ilişkin detaylar şu şekildedir:

• Şirket Adı: LDR Turizm A.Ş.

• Hisse Kodu: LIDER

• Hisse Başına Brüt Temettü: 0,0356506 TL

• Hisse Başına Net Temettü: 0,030303 TL

• Temettü Hak Kullanım Tarihi: 8 Eylül 2026

• Hesaplara Geçiş Tarihi: 10 Eylül 2026

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