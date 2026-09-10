5 Eylül ile biten haftalık süreçte, ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı bir önceki haftaya kıyasla 1.000 kişi azalarak 206 bine geriledi.

Piyasalarda genel beklenti, başvuru sayısının ilgili dönemde 205 bin seviyesinde gerçekleşmesi yönündeydi.

Öte yandan, bir önceki haftaya ait ilk kez işsizlik maaşı başvuru verisi de yukarı yönlü revize edilerek 206 binden 207 bine çıkarıldı.

4 HAFTALIK ORTALAMA DA DÜŞTÜ

Daha az dalgalanma gösterdiği için istihdam piyasasındaki eğilimi daha net yansıtan 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuru sayısı da geçen hafta itibarıyla geriledi.

Dört haftalık ortalama veri, 1.500 kişilik azalışla 206 bin seviyesine çekildi.