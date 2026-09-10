Piyasalarda tüm dikkatler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına yöneldi.

Merkez Bankası, son toplantısında politika faizini yüzde 37 seviyesinde sabit tutmuştu. Merkez Bankası, politika faizini beklentiler doğrultusunda sabit tutma kararı aldı.

Kararın ardından Borsa İstanbul’da ilk reaksiyon negatif yönlü bir seyirle şekillendi.

BORSA İSTANBUL'DA KIRMIZI MUMLAR YANDI

Faiz kararı öncesinde 14.450 puan seviyelerinde yatay bir görünüm sergileyen BIST 100 endeksi, açıklamanın geldiği ilk dakikalarda negatife yakın yatay seyrini korusa da ilerleyen dakikalarda satış baskısının artmasıyla 14.430 puan seviyelerine sarktı.

BANKACILIK SEKTÖRÜ HİSSELERİNE SATIŞ GELDİ

Karardan en çok etkilenen sektörlerin başında bankacılık geldi. Eksiye geçen bankacılık endeksinde kayıplar kısa sürede yüzde 1’i aşarken, endeks 16.840 puan seviyesinin altına çekildi.

Piyasada kararın ardından oluşan ilk dalgalanmanın seyri yatırımcılar tarafından yakından izleniyor.

ŞEKERBANK POZİTİF AYRIŞTI

Karar sonrası saat 14:05 itibarıyla banka paylarında genel olarak düşüş yönlü fiyatlamalar öne çıkarken, Şekerbank (SKBNK) eksiye geçen sektör genelinden pozitif ayrışarak dikkat çekti.

Borsa İstanbul'da işlem gören banka hisselerinin anlık performans tablosu şu şekilde:

• VAKBN: Yüzde 1,41 kayıpla 35,02 TL seviyesine gerileyerek en çok değer kaybeden kamu bankası oldu.

• AKBNK: Yüzde 1,30 düşüşle 72,00 TL seviyesinden işlem gördü.

• HALKB: Yüzde 1,16 değer kaybıyla 49,62 TL seviyesine çekildi.

• ISCTR: Yüzde 0,93 gerileyerek 13,79 TL seviyesinde fiyatlandı.

• ICBCT: Yüzde 0,86 düşüşle 19,49 TL oldu.

• YKBNK: Yüzde 0,82 kayıpla 36,30 TL seviyesine indi.

• ALBRK: Yüzde 0,65 gerilemeyle 9,15 TL’den alıcı buldu.

• ISBTR: Yüzde 0,40 kayıpla 499.997,50 TL seviyesinde seyretti.

• GARAN: Yüzde 0,22 oranındaki sınırlı düşüşle 134,00 TL seviyesinde kaldı.

• TSKB: Yüzde 0,18 değer kaybıyla 11,37 TL seviyesinden işlem gördü.

• ISATR: Yüzde 0,00 değişim göstererek 4.950.000 TL seviyesinde yatay kaldı.

Sektör hisselerinin tamamına yakını kırmıza bürünürken, Şekerbank (SKBNK) yüzde 0,47 primle 6,41 TL seviyesine yükselerek bankacılık endeksinde gün ortasında pozitif ayrışan tek hisse olarak öne çıktı.

EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Hisse Fiyat Hacim Fark Saat SASA 2.85 21.578.817.833,88 % 4.4 14:04 AKBNK 72.55 7.190.374.698,05 % -0.55 14:04 TUPRS 415 6.706.072.682,75 % 0.18 14:04 THYAO 300 6.052.234.812,00 % -0.33 14:04 ISCTR 13.81 5.765.988.789,03 % -0.79 14:04 Tüm Hisseler

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