Pusula Finans Holding ve bağlı iştiraklerindeki payların Tera Grubu şirketleri tarafından devralınması amacıyla resmi görüşmelerin başladığının duyurulması, faizsiz finans ve tasarruf finansman sektöründeki hisselere güçlü bir ivme kazandırdı.

Bu gelişmeyle birlikte dün tavan olan ve bugün de tavan serisini sürdüren Katılımevim (KTLEV) hisselerindeki sert yükseliş rüzgarı, sektörün diğer önemli oyuncusu Fuzul Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (FZLGY) paylarına da olumlu yansıdı.

Uzun süredir baskı altında olan ve yıllık performansı eksiye düşen Fuzul GYO hisseleri, sektör genelinde oluşan alım dalgasıyla birlikte günü tavan seviyesinden sürdürüyor.

FUZUL GYO (FZLGY) FİYAT VE İŞLEM PERFORMANSI

Saat 11:48 itibarıyla elde edilen borsa verilerine göre Fuzul GYO hisselerindeki öne çıkan performans tablosu şu şekilde:

• Güncel Fiyat: 9,14 TL (yüzde 9,99 yükselişle tavan)

• Önceki Kapanış: 8,31 TL

• İşlem Hacmi (TL): 214.144.774 TL

• İşlem Hacmi (Lot): 23.863.640 Lot

DÖNEMSEL GETİRİ DEĞİŞİMLERİ

Günün tavan hareketiyle birlikte kısa vadeli toparlanma emareleri gösteren hissenin geniş zaman dilimindeki performans grafiği dikkat çekiyor:

• Haftalık Değişim: Yüzde 11,33

• Aylık Değişim: -Yüzde 11,78

• Yıllık Değişim: -Yüzde 32,04

• Yıllık En Yüksek / En Düşük: 20,20 TL / 7,75 TL

Sektörel bazdaki birleşme ve satın alma haberlerinin yarattığı pozitif havanın, önümüzdeki seanslarda faizsiz modelle iş yapan şirket hisselerindeki seyrini koruyup koruyamayacağı takip ediliyor.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.