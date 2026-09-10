AHBAP derneğine yönelik soruşturmanın detaylarına değinen Bakan Gürlek, MASAK tespitleri ve itirafçı beyanlarının bulunduğunu, toplanan yardımların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığının araştırıldığını söyledi.

Haluk Levent’in kişisel borçlanmaları ve senetlere ilişkin iddiaların ayrıştırılarak hukuki/mali yönden incelendiğini belirtti.

Ayrıca Borsa İstanbul'daki manipülasyon iddiaları, sporda şike/yasa dışı bahis ve kamu sağlığını ilgilendiren beyaz et ile şeker sektörüne yönelik soruşturmaların SPK ve yetkili mercilerle koordineli yürütüldüğü ifade edildi.

“SPK İLE PİYASA SORUŞTURMALARI TAKİP EDİLİYOR”

Borsadaki işlem hacminin son dönemde kayda değer şekilde büyüdüğünü belirten Bakan Gürlek, yatırımcıları mağdur eden bazı konuların da incelendiğini kaydetti.

Gürlek, "SPK ile koordinasyon içerisinde takip edilen süreçler oluyor. Özellikle manipülasyon konusunda mevzuatın SPK'ya verdiği yetkiler ve usuller var. Adli süreçler de bu yasal çerçeve içerisinde yürütülüyor" diye ekledi.