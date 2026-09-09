Gazete Oksijen'de yer alan habere göre; Devlet üniversitelerinde görev yapan akademisyenlerin YouTube, sosyal medya ve diğer dijital platformlardan gelir elde etmesine ilişkin yeni bir uygulama gündeme geldi. Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği'nin YÖK'e ilettiği görüşte, dijital yayıncılıktan sağlanan kazancın 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamındaki ticaret ve kazanç getirici faaliyet yasağı çerçevesinde değerlendirilmesi gerektiği belirtildi.

YOUTUBE VE SOSYAL MEDYA GELİRLERİ KAPSAMDA

Süreç, YÖK'ün 17 Haziran'da akademisyenlerin dijital platformlarda gerçekleştirdiği yayıncılık ve uygulama geliştirme faaliyetlerinin hukuki durumuna ilişkin görüş istemesiyle başladı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı'nın 20 Ağustos'ta yaptığı değerlendirme sonrasında Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü, 2 Eylül'de görüşünü YÖK'e iletti.

Buna göre akademisyenlerin YouTube, sosyal medya, internet siteleri ve mobil uygulamalardan elde ettiği gelirlerin, 657 sayılı Kanun'un 28. maddesinde düzenlenen ticaret ve kazanç getirici faaliyet yasağı kapsamında değerlendirilmesi gerektiği ifade edildi.

BAZI AKADEMİSYENLER YAYINLARINI DURDURDU

Görüşün üniversitelere ulaşmasının ardından bazı öğretim üyeleri olası disiplin yaptırımlarıyla karşılaşmamak amacıyla YouTube yayınlarını durdurdu veya daha önce yayımladıkları içerikleri kaldırdı.

Karara yönelik eleştirilerde ise akademisyenlerin YouTube gibi platformlarda ders ve bilimsel içerik üretmesinin doğru bilginin geniş kitlelere ulaştırılmasında önemli bir rol oynadığı savunuldu.

Türkiye'de YouTube kanalı bulunan öğretim üyesi sayısının yaklaşık 146 olduğu belirtilirken, kararın akademisyenlerin dijital bilim iletişimine etkisi tartışma konusu oldu.

GELİR ELDE ETMEYEN YOUTUBE KANALLARI NE OLACAK?

Uygulamadaki en önemli belirsizlik ise para kazanma özelliği kapalı olan kanallarla ilgili.

İletilen görüş doğrudan dijital platformlardan gelir elde edilmesini ticari faaliyet kapsamında değerlendiriyor. Bu nedenle reklam veya diğer gelir modellerini kullanmayan akademisyenlerin ücretsiz şekilde içerik üretmeye devam edip edemeyeceği konusunda tartışma sürüyor.