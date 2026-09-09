Borsa İstanbul yatırımcılarının yakından takip ettiği Kiler Holding A.Ş. (KLRHO), sermaye yapısını güçlendirmeye yönelik kritik bir adım attı.

Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı son bildirimle şirket, 3,2 milyar TL olan kayıtlı sermaye tavanı dahilinde mevcut 1.625.000.000 TL tutarındaki çıkarılmış sermayesini yüzde 80 oranında artırma kararını korudu.

2.1.300.000.000 TL tutarındaki artışla birlikte şirketin yeni çıkarılmış sermayesi 2.925.000.000 TL’ye ulaşacak.

Daha önce 30 Haziran 2026 tarihinde ilan edilen başvuru sürecine ilişkin yapılan bu yeni revizyonla birlikte bedelsiz artırımın tamamının iç kaynaklar kalemi altında yer alan "geçmiş yıl karları" hesabından karşılanacağı netlik kazandı.

BİLANÇO VE HİSSE PERFORMANSINDAKİ DİKKAT ÇEKEN DETAYLAR

Sermaye artırımı hamlesinin yanı sıra şirketin son dönem finansal göstergeleri ve piyasa performansı öne çıkan başlıklar arasında yer alıyor:

• 6 Aylık Finansal Tablo: Holding, 2026 yılının ilk yarısına ilişkin konsolide bilançosunda 640,43 milyon TL net dönem zararı kaydetti.

• MSCI Şoku ve Türbülans: Şirket paylarında yılın en sert fiyatlamalarından biri Şubat 2026 döneminde gerçekleşmişti. Uluslararası endeks sağlayıcısı MSCI’ın Kiler Holding için planlanan segment yükseltmesini iptal etmesi, hissede üst üste taban serilerini beraberinde getirmiş ve piyasa değerinde önemli miktarda kayıp yaşanmasına neden olmuştu. Holdingin güncel piyasa değeri yaklaşık 103 milyar TL seviyelerine kadar çekildi.

Alınan bu revize bedelsiz kararı ile holding, geçmiş yıl karlarını sermayeye ekleyerek bilanço yapısını özkaynak tarafında yeniden organize etmeyi hedefliyor.

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