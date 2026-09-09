Tureks Turunç Madencilik (MARBL), yurt dışı operasyonlarına ilişkin yeni bir iş anlaşmasını yatırımcılarına duyurdu. Şirketin ABD'deki bağlı ortaklığı Marble Systems Inc.'in iştiraki NBS Tile Inc., Porto Riko'nun San Juan kentindeki bir otel projesi için mermer tedarik anlaşması yaptı.

MARBL'DAN 738 BİN DOLARLIK SİPARİŞ

Şirketin açıklamasına göre San Juan'da gerçekleştirilecek otel projesi kapsamında yapılacak mermer tedarikinin toplam sipariş bedeli 738 bin 405 dolar olarak belirlendi.

Anlaşma, MARBL'ın yurt dışındaki iştiraki üzerinden gerçekleştirilecek olması nedeniyle şirketin uluslararası faaliyetleri açısından dikkat çekti.

Şirket daha önce de Kuveyt'teki bir AVM ve otel projesi için 310 bin 797 dolarlık mermer tedarik anlaşması açıklamıştı. (17 Haziran tarihinde)