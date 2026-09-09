Türkiye Sigorta A.Ş. (TURSG), 2026 yılının ilk 8 ayına ilişkin brüt prim üretimi sonuçlarını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) açıkladı. Şirketin prim üretimi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 29 artarak 120,4 milyar TL'ye ulaştı.

TÜRKİYE SİGORTA GEÇEN YIL AYNI DÖNEME GÖRE DAHA ÇOK PRİM ÜRETTİ

Şirketin 2026 yılının ilk 8 ayında gerçekleştirdiği brüt prim üretimi 120 milyar 434 milyon 918 bin 660 TL olarak kaydedildi.

Türkiye Sigorta'nın 2025 yılının aynı dönemindeki brüt prim üretimi ise 93 milyar 43 milyon 999 bin 128 TL seviyesindeydi.

Böylece şirket, yıllık bazda brüt prim üretimini yüzde 29 artırmış oldu.

Rakamlar, Türkiye Sigorta'nın geçen yılın aynı dönemine kıyasla yaklaşık 27,4 milyar TL daha fazla prim ürettiğini ortaya koydu.