İstanbul Sanayi Odası'nda (İSO) başkanlık seçimi yaklaşırken Ender Yılmaz'ın adı iş dünyasının gündeminde. İSO Başkanı Erdal Bahçıvan'ın yeni dönemde aday olmayacağını ve seçimlerde Ender Yılmaz'ı destekleyeceğini açıklamasının ardından "Ender Yılmaz kimdir, kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor?" soruları araştırılmaya başlandı.

İSO Meclis Başkanlığı görevini yürüten ve 2026-2030 dönemi için İSO Yönetim Kurulu Başkanlığına adaylığını açıklayan Ender Yılmaz, makine ve elektromekanik sektörlerinde faaliyet gösteren şirketlerde uzun yıllardır yöneticilik yapıyor.

ENDER YILMAZ KİMDİR?

Ender Yılmaz, 1963 yılında İstanbul'da doğdu. Kastamonu'nun Abana ilçesi nüfusuna kayıtlı olan Yılmaz, yükseköğrenimini Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Fakültesi Sosyoloji Bölümü'nde tamamladı.

Sanayi sektöründe uzun yıllardır faaliyet gösteren Yılmaz, özellikle makine, redüktör, elektromekanik ve döküm alanlarında faaliyet gösteren şirketlerin yönetiminde görev aldı.

ENDER YILMAZ KAÇ YAŞINDA?

1963 doğumlu Ender Yılmaz, 2026 yılı itibarıyla doğum gününe bağlı olarak 62 veya 63 yaşında.

İstanbul'da dünyaya gelen Yılmaz, aslen Kastamonu'nun Abana ilçesi nüfusuna kayıtlı.

ENDER YILMAZ NE İŞ YAPIYOR?

Ender Yılmaz'ın iş hayatının önemli bölümünü sanayi sektörü oluşturuyor. Yılmaz, farklı sanayi şirketlerinde yönetim kurulu başkanlığı ve başkan vekilliği görevlerini yürütüyor.

ENDER YILMAZ'IN İSO'DAKİ GÖREVLERİ NELER?

Ender Yılmaz'ın İstanbul Sanayi Odası ile ilişkisi başkan adaylığıyla başlamadı. Uzun yıllardır İSO bünyesinde farklı görevler üstlenen Yılmaz; Meclis Üyeliği, Mevzuat Komisyonu Başkanlığı, İSO Vakfı Yönetim Kurulu Üyeliği ve Hesapları İnceleme Komisyonu Başkanlığı yaptı.

Yılmaz, son dönemde ise İSO Meclis Başkanı olarak görev yapıyor.

İSO BAŞKANLIĞINA ADAYLIĞINI AÇIKLADI

Ender Yılmaz, Ağustos 2026'da düzenlediği basın toplantısıyla 2026-2030 dönemi İstanbul Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanlığı için adaylığını açıkladı.

Yılmaz, adaylık sürecinde İSO'nun yalnızca sanayicilerin sorunlarını dile getiren değil, küresel dönüşüm karşısında çözüm üreten bir yapıya kavuşması gerektiğine vurgu yaptı. Hedefini, İSO'yu "hep şikayet eden değil, küresel dönüşüme proaktif çözümler üreten bir akıl merkezi" haline getirmek olarak açıkladı.

ERDAL BAHÇIVAN'DAN ENDER YILMAZ'A DESTEK

İSO'daki seçim yarışında Ender Yılmaz'ın ismini öne çıkaran son gelişme ise mevcut Başkan Erdal Bahçıvan'ın açıklaması oldu.

2013 yılından bu yana İSO Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini sürdüren Bahçıvan, yeni dönemde yeniden aday olmayacağını duyururken Ender Yılmaz'ı destekleyeceğini açıkladı.

Bahçıvan, Yılmaz'a ilişkin değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı:

"Sakinliği, zarafeti, kavgadan uzak olgun davranışlarıyla camiamızın sevilen bir sanayicisi olan kardeşim Ender Yılmaz'ın; İstanbul Sanayi Odası'nın marka değerini koruyacağına hatta geliştirip daha ileri noktalara taşıyacağına yürekten inanıyor, kendisine güveniyor ve başarılar diliyorum. Yolu açık olsun."

Bahçıvan'ın 13 yıllık başkanlık döneminin ardından aday olmayacağını açıklamasıyla İSO'da yeni dönem için gözler başkanlık seçimine ve Ender Yılmaz'ın adaylığına çevrildi.

ENDER YILMAZ EVLİ Mİ?

Ender Yılmaz evli ve iki çocuk babası. Yılmaz, iş hayatının yanı sıra İstanbul Sanayi Odası ve çeşitli sanayi kuruluşlarında üstlendiği görevlerle iş dünyasında faaliyetlerini sürdürüyor.