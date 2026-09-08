Eylül ayının ilk günlerinde 417,25 TL ile tüm zamanların en yüksek seviyesini yenileyen Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. (TUPRS), ardından gelen satışlarla geçtiğimiz hafta 382,50 TL seviyesine kadar geri çekilmişti.

Yeni haftanın açılış gününü 394,25 TL seviyesinden tamamlayan hisse senedinde; teknik göstergeler, takas verileri ve 2. çeyrek bilançosunun ardından aracı kurumların sunduğu güncel hedef fiyatlar netleşti.

TEKNİK ANALİZ: KRİTİK DESTEK SEVİYELERİ VE TREND DURUMU

Tüpraş hisselerinde son bir yılda takip edilen yukarı yönlü trend, haziran ayındaki testlerin ardından düşüş kanalı kırılarak ivme kazandı.

280,00 TL bölgesindeki eski tarihi zirvenin aşılmasıyla başlayan güçlü yükseliş hareketi, bu seviyeyi sağlam bir destek noktası haline getirdi.

• Tarihi Zirve: 1 Eylül 2026 tarihinde 417,25 TL ile rekor tazeledi.

• Hareketli Ortalama Desteği: Yükseliş trendindeki geri çekilmelerde hisseyi destekleyen 20 günlük hareketli ortalama 375,00 TL seviyesinde bulunuyor. Bu ortalama, zaman ilerledikçe yukarı yönlü eğilimini sürdürüyor.

ARACI KURUMLARDAN TUPRS İÇİN 16 HEDEF FİYAT RAPORU

2026 yılı 2. çeyrek finansal sonuçlarının açıklanmasının ardından 16 farklı aracı kurum Tüpraş için hedef fiyat ve tavsiyelerini güncelledi.

Açıklanan raporlarda en düşük hedef fiyat 352,00 TL, en yüksek hedef fiyat ise 510,00 TL (Vakıf Yatırım) olarak kaydedildi.

Analistlerin sunduğu hedef fiyatların genel ortalaması 409,40 TL seviyesinde oluşurken, hissenin son kapanış fiyatına (394,25 TL) göre ortalama prim potansiyeli yüzde 3,84 seviyesinde gerçekleşti.

Aracı Kurum Güncel Hedef Fiyat Tablosu



Aracı Kurum Tarih Hedef Fiyat TL Önceki Hedef Fiyat TL Tavsiye Vakıf Yatırım 2 Eylül 510,00 – Al GCM Yatırım 12 Ağustos 412,00 323,00 – A1 Capital 12 Ağustos 461,00 – Al Tacirler Yatırım 5 Ağustos 352,00 352,00 Al Deniz Yatırım 5 Ağustos 423,00 359,00 Al KuveytTürk Yatırım 5 Ağustos 390,20 390,20 Al Garanti BBVA Yatırım 5 Ağustos 367,30 367,30 Endekse paralel getiri İş Yatırım 5 Ağustos 372,00 338,00 Al Ak Yatırım 5 Ağustos 460,00 366,00 Endeks üstü getiri Gedik Yatırım 5 Ağustos 436,80 436,80 Endeks üstü getiri Tera Yatırım 5 Ağustos 470,90 – Endeks üstü getiri Alnus Yatırım 5 Ağustos 367,03 336,16 Al Trive Yatırım 5 Ağustos 379,00 348,00 Tut QNB Invest 5 Ağustos 425,00 320,00 Endeks üstü getiri Şeker Yatırım 5 Ağustos 395,00 395,00 Al Ziraat Yatırım 5 Ağustos 430,00 368,00 Al Ortalama 409,40

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.