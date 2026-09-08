Yeni ayda borsada atağa geçen ve kâr satışlarıyla gündeme gelen TUPRS için gelecek dönem beklentilerine ilişkin aracı kurumlardan hedef fiyat raporları geldi.
Eylül ayının ilk günlerinde 417,25 TL ile tüm zamanların en yüksek seviyesini yenileyen Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. (TUPRS), ardından gelen satışlarla geçtiğimiz hafta 382,50 TL seviyesine kadar geri çekilmişti.
Yeni haftanın açılış gününü 394,25 TL seviyesinden tamamlayan hisse senedinde; teknik göstergeler, takas verileri ve 2. çeyrek bilançosunun ardından aracı kurumların sunduğu güncel hedef fiyatlar netleşti.
TEKNİK ANALİZ: KRİTİK DESTEK SEVİYELERİ VE TREND DURUMU
Tüpraş hisselerinde son bir yılda takip edilen yukarı yönlü trend, haziran ayındaki testlerin ardından düşüş kanalı kırılarak ivme kazandı.
280,00 TL bölgesindeki eski tarihi zirvenin aşılmasıyla başlayan güçlü yükseliş hareketi, bu seviyeyi sağlam bir destek noktası haline getirdi.
• Tarihi Zirve: 1 Eylül 2026 tarihinde 417,25 TL ile rekor tazeledi.
• Hareketli Ortalama Desteği: Yükseliş trendindeki geri çekilmelerde hisseyi destekleyen 20 günlük hareketli ortalama 375,00 TL seviyesinde bulunuyor. Bu ortalama, zaman ilerledikçe yukarı yönlü eğilimini sürdürüyor.
ARACI KURUMLARDAN TUPRS İÇİN 16 HEDEF FİYAT RAPORU
2026 yılı 2. çeyrek finansal sonuçlarının açıklanmasının ardından 16 farklı aracı kurum Tüpraş için hedef fiyat ve tavsiyelerini güncelledi.
Açıklanan raporlarda en düşük hedef fiyat 352,00 TL, en yüksek hedef fiyat ise 510,00 TL (Vakıf Yatırım) olarak kaydedildi.
Analistlerin sunduğu hedef fiyatların genel ortalaması 409,40 TL seviyesinde oluşurken, hissenin son kapanış fiyatına (394,25 TL) göre ortalama prim potansiyeli yüzde 3,84 seviyesinde gerçekleşti.
Aracı Kurum Güncel Hedef Fiyat Tablosu
|Aracı Kurum
|Tarih
|Hedef Fiyat TL
|Önceki Hedef Fiyat TL
|Tavsiye
|Vakıf Yatırım
|2 Eylül
|510,00
|–
|Al
|GCM Yatırım
|12 Ağustos
|412,00
|323,00
|–
|A1 Capital
|12 Ağustos
|461,00
|–
|Al
|Tacirler Yatırım
|5 Ağustos
|352,00
|352,00
|Al
|Deniz Yatırım
|5 Ağustos
|423,00
|359,00
|Al
|KuveytTürk Yatırım
|5 Ağustos
|390,20
|390,20
|Al
|Garanti BBVA Yatırım
|5 Ağustos
|367,30
|367,30
|Endekse paralel getiri
|İş Yatırım
|5 Ağustos
|372,00
|338,00
|Al
|Ak Yatırım
|5 Ağustos
|460,00
|366,00
|Endeks üstü getiri
|Gedik Yatırım
|5 Ağustos
|436,80
|436,80
|Endeks üstü getiri
|Tera Yatırım
|5 Ağustos
|470,90
|–
|Endeks üstü getiri
|Alnus Yatırım
|5 Ağustos
|367,03
|336,16
|Al
|Trive Yatırım
|5 Ağustos
|379,00
|348,00
|Tut
|QNB Invest
|5 Ağustos
|425,00
|320,00
|Endeks üstü getiri
|Şeker Yatırım
|5 Ağustos
|395,00
|395,00
|Al
|Ziraat Yatırım
|5 Ağustos
|430,00
|368,00
|Al
|Ortalama
|409,40
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