Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye Maden İşçileri Sendikası Başkanı Nurettin Akçul ve Doruk Madencilik işçilerini Bakanlıkta kabul etti.

Yerin yüzlerce metre altında zorlu şartlarda çalışan madencilerin ülke ekonomisine sunduğu katkıya değinen Bakan Bayraktar, işçi haklarının her zaman birinci öncelikleri olduğunu ifade etti. Bayraktar görüşmede şu değerlendirmelerde bulundu:

"En zor işlerden birisini madencilerimiz yapıyor. Yerin altından bir ekonomik varlığı çıkarıp ekonomiye katıyoruz. Çok kıymetli, çok ağır bir iş yapılıyor. Bu iş yapılırken bu işin karşılığının verilmemesi asla kabul edilebilecek bir şey değil. Siz haklı bir mücadele verdiniz, biz başından beri hep yanınızda olduk. Biz aynı hedef için çalıştık, karşı taraf değiliz."

DEVLET TEŞVİKİNDE "KIRMIZI ÇİZGİ" BELİRLENDİ

Yerli kömürden elektrik üreten santrallere 2029 yılı sonuna kadar alım garantisi sağlandığını hatırlatan Enerji Bakanı, bu düzenlemenin temel amacının madenlerin çalışmasını sürdürmesi, cari açığın azaltılması ve istihdamın korunması olduğunu söyledi.

Teşvik mekanizmasındaki katı kuralı açıklayan Bayraktar, "Kırmızı çizgimiz; işçisine borcu olan firmaya biz bu teşviki vermiyoruz. İşçi hakkını tam ve zamanında alsın diye bu düzenlemeyi yaptık. Ayrıca çevreyle ilgili yatırımlarını tamamlamayan firmalara da teşvik verilmiyor." şeklinde konuştu.

SENDİKA VE İŞÇİLERDEN BAKANA TEŞEKKÜR

Sürecin işçiler lehine başarıyla tamamlanmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Türkiye Maden İşçileri Sendikası Başkanı Nurettin Akçul, desteklerinden dolayı Bakan Bayraktar ve ekibine teşekkür etti. Kabulde yer alan maden işçileri de hak mücadelelerinde yanlarında olan Bakanlık yönetimine şükranlarını sundu.