KOSGEB tarafından yürütülen Küresel Rekabetçilik Destek Programı kapsamında, işletmelere 75 milyon TL'ye kadar kredi imkanı, 20 puanlık geri ödemesiz finansman desteği ve Kredi Garanti Fonu (KGF) kefaleti sağlanacak.

Bakan Kacır, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, üreten ve ihracat yapan KOBİ'lerin ülke ekonomisindeki kritik rolüne dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

"KOSGEB eliyle yürütülen Küresel Rekabetçilik Destek Programı ile işletmelerimizin yüksek katma değerli üretim yapmalarını, uluslararası pazarlarda daha güçlü bir konuma ulaşmalarını ve sürdürülebilir büyümelerini destekliyoruz. 75 milyon liraya kadar kredi imkanı, 20 puanlık geri ödemesiz finansman desteği ve KGF kefaleti desteği sağlayacağız."

PROGRAMA KİMLER BAŞVURABİLİR?

Geniş bir hedef kitleye hitap eden destek paketinden aşağıdaki kriterleri karşılayan KOBİ ve orta ölçekli işletmeler yararlanabilecek:

• Hızlı Büyüyen ve İhracatçı Şirketler: İhracat hacmini artırma potansiyeline sahip işletmeler.

• Ar-Ge ve Teknoloji Odaklı Firmalar: Ar-Ge yatırımlarını güçlendiren KOBİ'ler ile yüksek teknoloji alanında faaliyet gösteren orta ölçekli şirketler.

• Stratejik ve Yenilikçi Girişimler: HAMLE Programı kapsamındaki öncelikli ürün listesinde yer alan faaliyetleri yürüten firmalar ile Turcorn 100 Programı dâhilindeki girişimler.

BUGÜNE KADAR 3 MİLYAR TL'LİK HACİM OLUŞTURULDU

2025 yılında devreye alınan Küresel Rekabetçilik Destek Programı ile bugüne kadar KOBİ'lerin toplamda 3 milyar liralık finansmana erişim sağladığını hatırlatan Bakan Kacır, tüm işletmeleri bu küresel başarı hikayesine ortak olmaya davet etti.

SON BAŞVURU TARİHİ: 30 EYLÜL 2026

Destek programına katılmak isteyen KOBİ'ler, başvurularını 30 Eylül 2026 tarihine kadar KOSGEB'in resmi internet sitesi (kosgeb.gov.tr) üzerinden çevrim içi olarak gerçekleştirebilecek.