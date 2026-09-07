Şirket, 7 Eylül 2026 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı bildirimle projenin çelik kazık boru imalatı ve tedarikini üstlendiğini açıkladı.

Deniz yapılarında kullanılacak yüksek mühendislik ürünü çelik kazık boruların imalatı için tercih edilen Erciyas Çelik Boru, proje kapsamında toplam 516 adet çelik kazık borusunun üretim ve sevkiyatını tamamlayacak.

Şirketin üstlendiği bu imalat ve teslimat sürecinin 2026 yıl sonuna kadar bitirilmesi planlanıyor.

YAKLAŞIK 9 MİLYON DOLARLIK CİRO KATKISI

Gerçekleştirilen anlaşmanın finansal boyutuna ilişkin detaylar da duyuruda paylaşıldı. Söz konusu siparişin şirkete yaklaşık 9 milyon ABD doları tutarında satış geliri kazandırması bekleniyor.

Açıklamada; yüksek katma değerli çelik boru imalatındaki teknik yetkinlik, proje bazlı üretim gücü ve yüksek mühendislik kabiliyetlerinin uluslararası ölçekteki prestijli kıyı ve turizm yapılarında tercih edilmede kritik rol oynadığı vurgulandı.

Bu tür prestijli projelerde yer almanın, şirketin yeni küresel ve yerel iş fırsatlarına erişim potansiyelini de güçlendirdiği ifade edildi.

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