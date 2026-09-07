Metropal Kurumsal Hizmetler A.Ş. (MCARD), 7 Eylül 2026 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada BİLET.COM'a yönelik yürütülen görüşmelerin sözleşmeyle sonuçlandığını duyurdu.

Satın alma işleminin tamamlanması belirlenen kapanış koşullarının yerine getirilmesine bağlı olacak.

BİLET.COM'UN YÜZDE 51'İ METROPAL'A GEÇECEK

Açıklamaya göre 7 Eylül'de Metropal, şirketin Yönetim Kurulu Başkanı ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili ile BİLET.COM hissedarları arasında şirket sermayesinin toplam yüzde 72,50'sinin devrine yönelik tek bir Pay Devir ve Hisse Satış Sözleşmesi imzalandı.

BİLET.COM paylarının yüzde 51'lik bölümü doğrudan Metropal tarafından satın alınacak. Yüzde 10,75'lik payı Metropal Yönetim Kurulu Başkanı, diğer yüzde 10,75'lik bölümü ise Yönetim Kurulu Başkan Vekili devralacak.

Tüm payların aynı birim fiyat ve aynı ekonomik koşullar üzerinden devralınması kararlaştırıldı.

BİLET.COM 3 YIL ÜST ÜSTE LİSTEYE GİRDİ

Metropal'ın açıklamasında BİLET.COM'un teknoloji alanındaki büyümesine de dikkat çekildi.

BİLET.COM'un Deloitte Teknoloji Fast 50 Programı kapsamında "Türkiye'nin En Hızlı Büyüyen 50 Teknoloji Şirketi" listesine üç yıl üst üste girdiği belirtildi.

Şirket, Türkiye'de bilet platformu olarak faaliyet gösteriyor.

METROPAL BİLET.COM'UN KONTROLÜNÜ ALACAK

Pay devri henüz tamamlanmış değil. Kapanış ön koşullarının yerine getirilmesi veya alıcıların sözleşmede öngörüldüğü şekilde bu koşullardan feragat etmesinin ardından tarafların mutabık kalacağı kapanış gerçekleştirilecek.

Kapanışın ardından Metropal'ın BİLET.COM sermayesindeki payı yüzde 51'e ulaşacak. Böylece MCARD'ın BİLET.COM üzerinde kontrol sağlaması öngörülüyor.

BİLET.COM'un kurucu ortakları ise işlem sonrasında şirkette azınlık pay sahibi olarak kalmaya devam edecek.

Metropal, işlemin tamamlanmasına ilişkin gelişmelerin ayrıca kamuoyuyla paylaşılacağını bildirdi.