Şirket, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamada, 4 Eylül 2026 tarihinde gerçekleştirilen işlemle piyasadan toplam 500 bin adet Tekfen Holding payı satın aldığını duyurdu.

Hisse başına 201,90 TL ile 212,30 TL fiyat aralığında tamamlanan alımın toplam işlem tutarı 103.542.000 TL olarak gerçekleşti.

Bu hamlenin ardından Cevahir İnşaat’ın Tekfen Holding sermayesindeki doğrudan payı yüzde 0,622 seviyesine yükseldi.

BİRLİKTE HAREKET EDEN ŞİRKETLERLE PAY ORANI YÜZDE 36,621 OLDU

Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) II-15.1 Özel Durumlar Tebliği’nin 11. maddesi uyarınca yapılan açıklamada, Cevahir İnşaat ile birlikte hareket eden grup şirketlerinin pay dağılımı da detaylandırıldı.

Yapılan bilgilendirmeye göre ortak hareket eden şirketlerin hissedarlık oranları şu şekilde sıralandı:

• Libco İnşaat ve Sanayi ve Ticaret A.Ş.: Yüzde 23,397

• Vera Ticari Danışmanlık A.Ş.: Yüzde 8,679

• CDC Taahhüt İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.: Yüzde 3,923

Son gerçekleşen 500 bin adetlik alımla birlikte Cevahir İnşaat ve beraber hareket ettiği gruptan oluşan yapının Tekfen Holding A.Ş.’deki toplam pay adedi 135.499.329'a, toplam oy/sermaye oranı ise yüzde 36,621'e ulaştı.

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