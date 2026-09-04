18 Ağustos’ta 73,70 TL fiyattan halka arz edilerek işleme başlayan Çitlekçi Mağazacılık Gıda A.Ş. (CITAS), seans içerisinde taban seviyelerini test etmesinin ardından gelen güçlü kurum alımlarıyla sert bir dönüş yaptı.

Saat 14.40 itibarıyla yüzde 9,95 primlenen hisse, 140,40 TL seviyesine kadar yükseldi. Şirket paylarında yılın en yüksek seviyesi ise 145 TL olarak kayıtlara geçti.

BANK OF AMERİCA PARSELLEDİ

4 Eylül 2026 tarihli aracı kurum dağılımı (AKD) verilerine göre saat 14:38 itibarıyla ilk 5 alıcı kurum toplamda 2.026.732 lot alım gerçekleştirirken, ilk 5 satıcı kurum tarafında ise 1.605.453 lotluk çıkış yaşandı. Böylece tahtada 421.279 lotluk net alım dengesi oluştu.

Alım Tarafında Öne Çıkan Aracı Kurumlar:



• Bank of America (BofA): 886.665 lot net alım (yüzde 34,81 pay) ve 134,809 TL ortalama maliyetle alıcı listesinin ilk sırasında yer aldı.

• A1 Capital: 552.419 lot net alım (yüzde 21,69 pay) ve 133,887 TL maliyetle ikinci sırada bulundu.

• Deniz Yatırım: 386.336 lot (yüzde 15,17 pay) ve 141,255 TL maliyet gerçekleştirdi.

• İnfo Yatırım: 105.952 lot (yüzde 4,16 pay) alım yaptı.

• Ata Yatırım: 95.360 lot (yüzde 3,74 pay) alımla listeye girdi.

• Diğer: Diğer kurumlar üzerinden 520.102 lotluk (yüzde 20,42 pay) alım kaydedildi.

Satış Tarafında Öne Çıkan Aracı Kurumlar:



• İş Yatırım: 480.949 lot net satış (yüzde 18,88 pay) ve 136,486 TL ortalama maliyetle ilk sırada yer aldı.

• Midas: 457.937 lot (yüzde 17,98 pay) ve 133,464 TL maliyetle ikinci sırada karşılandı.

• Ziraat Yatırım: 261.516 lot (yüzde 10,27 pay) satış gerçekleştirdi.

• Vakıf Yatırım: 242.663 lot (yüzde 9,53 pay) çıkış yaptı.

• Garanti BBVA: 162.388 lot (yüzde 6,38 pay) sattı.

• Diğer: Diğer kurumlar üzerinden ise 941.381 lotluk (yüzde 36,96 pay) satış gerçekleşti.

Tahtadaki kurumsal alım desteği ve taban seviyelerinden gelen sert tepki, halka arz sonrasında hissede kâr realizasyonu yapan bireysel yatırımcı karşılamasının güçlü bir yabancı/kurumsal taleple dengelendiğine işaret ediyor.

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