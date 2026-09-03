Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Net Global Endüstriyel Yatırımlar AŞ'nin halka arzına onay verdi. Net Global halka arz fiyatı 25,52 TL olarak belirlenirken, toplam 75 milyon adet payın yatırımcılara sunulması planlanıyor. Peki Net Global halka arz kaç lot verir, kaç TL ile katılım sağlanabilir? İşte Net Global halka arz detayları...

NET GLOBAL HALKA ARZ FİYATI NE KADAR?

Net Global Endüstriyel Yatırımlar'ın halka arzında 1 TL nominal değerli paylar 25,52 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunulacak.

Halka arz fiyatı: 25,52 TL

Toplam halka arz: 75 milyon lot

Sermaye artırımı: 62,5 milyon lot

Ortak satışı: 12,5 milyon lot

Ek pay satışı: Bulunmuyor

75 milyon lot ve 25,52 TL halka arz fiyatı üzerinden hesaplandığında halka arz büyüklüğü yaklaşık 1 milyar 914 milyon TL'ye ulaşıyor.

NET GLOBAL HALKA ARZ KAÇ LOT VERİR?

Net Global halka arzında yatırımcı başına düşecek kesin lot sayısı, talep toplama işlemlerinin ardından katılımcı sayısı ve dağıtım esaslarına göre belli olacak.

75 milyon lotun tamamının eşit dağıtıldığı varsayıldığında katılımcı sayısına göre tahmini teorik dağıtım şöyle;

500 bin katılımda: 150 lot - 3.828 TL

1 milyon katılımda: 75 lot - 1.914 TL

1,5 milyon katılımda: 50 lot - 1.276 TL

2 milyon katılımda: 37-38 lot - yaklaşık 944-970 TL

2,5 milyon katılımda: 30 lot - 765,60 TL

3 milyon katılımda: 25 lot - 638 TL

Gerçek dağıtımda bireysel yatırımcılara ayrılan pay oranı ve kesin katılımcı sayısı dikkate alınacağından yatırımcı başına düşen lot miktarı bu hesaplamalardan farklı olabilir.

NET GLOBAL HALKA ARZ NE ZAMAN?

Net Global Endüstriyel Yatırımlar'ın halka arzı SPK tarafından onaylandı. Halka arzın talep toplama tarihlerine ilişkin detayların açıklanmasıyla yatırımcıların başvuru yapabileceği günler netleşecek.

NET GLOBAL HALKA ARZ HANGİ BANKALARDA VAR?

Net Global halka arzında talep toplama sürecinde kullanılabilecek banka ve aracı kurumların listesi halka arza ilişkin satış duyurusuyla netleşecek.

NET GLOBAL HALKA ARZ KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?

Net Global halka arzının Katılım Endeksi kriterlerini karşılayıp karşılamadığına ilişkin bilgi halka arz belgeleri ve ilgili değerlendirmeler üzerinden netlik kazanacak.

NET GLOBAL HALKA ARZ DETAYLARI

Net Global'in 250 milyon TL olan mevcut sermayesi, halka arz kapsamında gerçekleştirilecek 62,5 milyon TL'lik sermaye artırımıyla 312,5 milyon TL'ye çıkarılacak.

Şirketin halka arzında sermaye artırımıyla birlikte ortak satışı da gerçekleştirilecek. Ek pay satışı ise yapılmayacak.

Net Global halka arzında kesin lot dağılımı, talep toplama sürecinin tamamlanmasının ardından açıklanacak halka arz sonuçlarıyla belli olacak.

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