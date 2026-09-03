Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 5 şirketin tahvil ve finansman bonosu ihracı başvurusuna onay verdi. Kurul kararına göre şirketlerin bir bölümü yurt içinde tahsisli veya nitelikli yatırımcılara satış yapacak, 3 şirket ise yurt dışında borçlanma aracı ihraç edecek.

SPK'nın onay verdiği şirketler arasında Coca-Cola İçecek AŞ (CCOLA), Çelik Motor Ticaret AŞ, Gelecek Varlık Yönetimi AŞ, Garanti Finansal Kiralama AŞ ve Destek Yatırım Menkul Değerler AŞ yer aldı.

COCA-COLA İÇECEK'E 1 MİLYAR DOLARLIK İHRAÇ ONAYI

Listede tutar açısından öne çıkan şirket Coca-Cola İçecek AŞ oldu. SPK, şirketin 1 milyar dolar nominal ihraç tavanına sahip tahvil veya finansman bonosu ihracını onayladı.

Söz konusu borçlanma araçlarının yurt dışında satılması planlanıyor.

Garanti Finansal Kiralama AŞ'ye de yurt dışında gerçekleştirilmek üzere 300 milyon dolarlık tahvil veya finansman bonosu ihraç tavanı için onay verildi.

Destek Yatırım Menkul Değerler AŞ ise 40 milyon dolar veya bu tutara karşılık gelen Euro/GBP cinsinden borçlanma aracı ihraç edebilecek. Satış yurt dışında gerçekleştirilecek.

Şirket Nominal ihraç tavanı Satış Gelecek Varlık Yönetimi 15 milyar TL Tahsisli/Nitelikli yatırımcı Çelik Motor Ticaret 4,5 milyar TL Tahsisli/Nitelikli yatırımcı Garanti Finansal Kiralama 300 milyon dolar Yurt dışı Coca-Cola İçecek 1 milyar dolar Yurt dışı Destek Yatırım Menkul Değerler 40 milyon dolar veya muadili Euro/GBP Yurt dışı

19,5 MİLYAR TL'LİK YURT İÇİ İHRAÇ

SPK, Gelecek Varlık Yönetimi AŞ'nin (GLCVY) 15 milyar TL'lik tahvil veya finansman bonosu ihracına da onay verdi. Borçlanma araçları tahsisli veya nitelikli yatırımcılara satılacak.

Çelik Motor Ticaret AŞ için belirlenen nominal ihraç tavanı ise 4,5 milyar TL oldu. Şirket de tahvil veya finansman bonolarını tahsisli veya nitelikli yatırımcılara sunacak.

Böylece TL cinsinden onaylanan iki ihracın toplam nominal tavanı 19,5 milyar TL'ye ulaştı.

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