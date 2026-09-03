Europower Enerji (EUPWR) hisselerinde son günlerde etkili olan sert satış baskısı 3 Eylül'de de devam ediyor. Şirketin dün akşam yaklaşık 1,8 milyar TL büyüklüğünde yeni iş ilişkisi açıklamasına rağmen EUPWR, bugün de taban fiyatta işlem görüyor.

EUPWR hissesi saat 14.00 itibarıyla yüzde 9,98 değer kaybıyla 74,85 TL seviyesinde bulunuyor. Hissenin son bir haftadaki kaybı ise yüzde 27'yi aşmış durumda.

Satış baskısının dikkat çeken tarafı, şirketten gelen yüksek tutarlı yeni iş açıklamasının da fiyatlamayı değiştirememesi oldu.

EUPWR'DE SATIŞLAR NE ZAMAN BAŞLADI?

EUPWR'deki sert hareket 31 Ağustos'ta başladı. Hisse 28 Ağustos'u 105,50 TL'den tamamlarken, 31 Ağustos'ta gün içerisinde 109,30 TL'yi gördükten sonra 102,60 TL'ye geriledi. 1 Eylül'de satışlar hızlandı ve hisse yüzde 9,99 kayıpla 92,35 TL'den kapandı. 2 Eylül'de ise 83,15 TL ile doğrudan taban fiyatta kaldı.

3 Eylül'de satış baskısı devam etti. EUPWR, 74,85 TL ile bir kez daha taban fiyatı görürken, 28 Ağustos kapanışındaki 105,50 TL'ye göre kayıp yaklaşık yüzde 29'a ulaştı.

Hisse, 31 Ağustos'ta gördüğü 109,30 TL'lik gün içi zirveden ise yaklaşık yüzde 31,5 aşağıda bulunuyor.

1,8 MİLYAR TL'LİK SÖZLEŞME TABANI BOZAMADI

Şirket, 2 Eylül akşamı KAP'a yaptığı açıklamada uluslararası ticaret alanında faaliyet gösteren köklü bir Japon şirketiyle Ukrayna'nın farklı bölgelerinde kullanılmak üzere orta ve yüksek gerilim güç transformatörlerinin tedarikine yönelik sözleşme imzaladığını duyurdu. Açıklama piyasa kapanışının ardından geldi.

Yaklaşık 1 yıl süreli sözleşmenin toplam bedeli 37 milyon 17 bin 911 dolar olarak açıklandı. Şirketin verdiği güncel kur karşılığına göre anlaşmanın büyüklüğü yaklaşık 1 milyar 787 milyon TL'ye ulaşıyor.

Transformatörlerin, Europower Enerji'nin bağlı ortaklığı Europower World Enerji A.Ş.'ye ait Güç Transformatörü Fabrikası'nda üretilmesi planlanıyor.

EUPWR NEDEN DÜŞÜYOR?

EUPWR'deki sert gerilemenin doğrudan şirket tarafından açıklanmış tek bir olumsuz gelişmeye bağlanması şu aşamada mümkün değil. Fiyat hareketi ve işlem verileri ise hissede güçlü bir satış baskısı bulunduğunu gösteriyor.

Özellikle 31 Ağustos'ta 109,30 TL'nin görülmesinin ardından başlayan satışların 1 ve 2 Eylül'de tabana dönüşmesi dikkat çekiyor. 2 Eylül'de hisse gün boyunca 83,15 TL'de kalarak taban fiyattan işlem gördü.

EUPWR HİSSESİNDEN KİM ALIYOR, KİM SATIYOR?

3 Eylül tarihli aracı kurum dağılımında da satış tarafındaki yoğunlaşma öne çıkıyor. Paylaşılan verilere göre ilk 5 alıcının net alımı yaklaşık 5,39 milyon lotta kalırken ilk 5 satıcı yaklaşık 10,49 milyon lot satış gerçekleştirdi. Böylece iki taraf arasındaki fark yaklaşık 5,09 milyon lot satış yönünde oluştu.

Satış tarafında yaklaşık 5,34 milyon lotla Gedik ilk sırada yer alırken Oyak'ta 2,16 milyon lot, İnfo'da 1,86 milyon lotluk net satış görülüyor. Alım tarafında ise A1 Capital yaklaşık 1,96 milyon lotla ilk sırada bulunuyor.

Üstelik 74,85 TL seviyesindeki emir derinliğinde yaklaşık 7,3 milyon lotluk satış emri bulunurken alış tarafında emir görünmemesi, tabandaki satış baskısının henüz karşılanamadığına işaret ediyor.

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