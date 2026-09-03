Borsa İstanbul, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) işlem gören bazı BIST 30 endeks opsiyon sözleşmelerinde fiyat limitlerinin değiştirilmesine karar verdi.

Borsa İstanbul tarafından yapılan duyuruya göre, VİOP'ta işlem gören 4 sözleşmede bugün için uygulanan üst fiyat limit değeri yüzde 300'den yüzde 600'e yükseltildi.

ÜST FİYAT LİMİTİ YÜZDE 600'E ÇIKARILDI

Borsa İstanbul'un açıklamasında, "Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) işlem gören aşağıdaki sözleşmelerde üst fiyat limit değeri bugün için +%300'den +%600'e çıkarılmıştır" ifadelerine yer verildi.

Karar şu sözleşmeleri kapsıyor;

O_XU030E1226P17250.00

O_XU030E1226P17500.00

O_XU030E1226P17750.00

O_XU030E1226P18000.00

Söz konusu kodlar, BIST 30 Endeksi'ne (XU030) dayalı opsiyon sözleşmelerini ifade ediyor.

KARAR NE ANLAMA GELİYOR?

Yapılan değişiklik BIST 30 Endeksi'nin günlük fiyat limitinin yüzde 600'e çıkarıldığı anlamına gelmiyor. Düzenleme yalnızca Borsa İstanbul'un açıkladığı 4 opsiyon sözleşmesinin bugün ulaşabileceği üst fiyat sınırını genişletiyor.

Opsiyon sözleşmelerinde fiyatlar, dayanak varlıktaki hareketlerin yanı sıra kullanım fiyatı, vadeye kalan süre ve oynaklık gibi değişkenlerden etkilenebiliyor. Özellikle sert piyasa hareketlerinde opsiyon primlerinde çok yüksek oranlı değişimler yaşanabildiğinden fiyat limitleri işlemlerin devam edebilmesi amacıyla genişletilebiliyor.

Borsa İstanbul'un kararıyla söz konusu dört sözleşmede bugün için yüzde 300'lük üst sınır yerine yüzde 600'lük üst sınır uygulanacak.

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