Borsa İstanbul A.Ş. tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlanan duyuruya göre, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) işlem gören standart vade ayı Şubat 2026 olan sözleşmeler, 27 Şubat 2026 tarihinde normal seansın sona ermesiyle birlikte itfa edilecek.

Açıklamada, söz konusu işlem gününün sonunda açık pozisyonların, belirlenen uzlaştırma yöntemi çerçevesinde kapatılacağı bildirildi.

KÂR VE ZARARLAR OTOMATİK YANSITILACAK

Nakdi uzlaşmalı vadeli işlem ve opsiyon sözleşmelerinde oluşacak kâr ve zarar tutarlarının yatırımcı hesaplarına otomatik olarak aktarılacağı belirtildi.

Fiziki teslimatlı vadeli işlem sözleşmelerinde ise açık pozisyonların, ilgili dayanak varlık üzerinden borç ve alacak kayıtları oluşturularak kapatılacağı ifade edildi. Fiziki teslimatlı opsiyon sözleşmelerinde kârda bulunan pozisyonların otomatik olarak kullanıma konu olacağı aktarıldı.

Öte yandan, hak kullanımı istenmeyen kârda opsiyonlar ile başabaş veya zararda olup kullanılmak istenen opsiyonlar için yatırımcıların ayrıca talimat vermesi gerekecek.

YENİ SÖZLEŞMELER 2 MART'TA BAŞLAYACAK

Borsa İstanbul, yeni açılacak standart vade ayına sahip vadeli işlem ve opsiyon sözleşmelerinin 2 Mart 2026 tarihinden itibaren işlem görmeye başlayacağını duyurdu.

İşleme kapatılacak ve yeni açılacak sözleşmelere ilişkin ayrıntılı bilgilere Borsa İstanbul'un VİOP veri sayfaları ile sözleşme değişiklik dosyaları üzerinden erişilebileceği kaydedildi.