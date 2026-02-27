BIST 100 endeksi, güne önceki kapanışına göre yüzde 0,08 oranında, yani 11,20 puanlık küçük bir adımla 13.889,73 puandan başladı.

Dün günü yüzde 0,50 değer kazancıyla tamamlayan endekste, sabah saatlerindeki bu durağan ama pozitif seyir öğle seansında yerini yabancı işlemlerine bıraktı.

BOFA’NIN RADARI: SASA VE CANTE İLK SIRADA

Saat 12.40 itibarıyla Bank of America’nın (BofA) net hacmi -1.025.631.828 TL seviyesinde gerçekleşirken, kurumun portföyündeki alım ve satım yoğunluğu hisse bazlı ayrışmaları gözler önüne serdi.

BofA Tarafından En Çok Alınan Hisseler:



Yabancı kurumun alım iştahı özellikle enerji ve sanayi hisselerinde yoğunlaştı.

• SASA: 43.579.208 lot alımla listenin zirvesinde yer aldı. BofA’nın alımlarının yüzde 20,78’ini SASA oluşturdu.

• CANTE: 20.878.958 lot (yüzde 9,95) ile ikinci sırada.

• PAHOL: 19.910.312 lot (yüzde 9,49).

• BTCIM ve ADESE de kurumun alım listesindeki diğer önemli hisseler oldu.

BOFA TARAFINDAN EN ÇOK SATILAN HİSSELER

Satış tarafında ise bankacılık ve ana sanayi kağıtlarındaki çıkışlar dikkat çekti:

• ISCTR: -9.178.735 lot satışla listenin başında yer aldı.

• EREGL: -7.989.779 lot ile en çok satış yiyen ikinci hisse oldu.

• SELVA, ALVES ve YKBNK de kurumun satış yönlü pozisyon aldığı hisseler arasında yerini aldı.

PİYASA BEKLENTİSİ

Analistler, BIST 100 endeksinde 13.900 puanın kritik bir direnç eşiği olduğunu belirtiyor.

Öğleden sonraki işlemlerde BofA gibi büyük kurumların alım yönündeki ağırlığının artıp artmayacağı, haftalık kapanışın rengini belirleyecek ana unsur olacak.

EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Hisse Fiyat Hacim Fark Saat THYAO 311 6.435.397.330,50 % -0.16 12:58 ASELS 310.5 4.797.972.890,50 % -0.16 12:58 ISCTR 17.34 3.845.478.904,30 % 0.81 12:58 ASTOR 190.7 3.669.339.152,60 % 3.08 12:58 AKBNK 92.65 3.588.416.396,35 % 1.04 12:58 Tüm Hisseler

