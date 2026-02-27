SAY Yenilenebilir Enerji Ekipmanları Sanayi ve Ticaret A.Ş. (SAYAS), rüzgar türbin kulesi iç aksamları ihalesini 1,2 milyon euro bedelle kazandığını duyurdu. Şirket, söz konusu projenin teslimatlarının 2026 yılının ikinci çeyreğinde tamamlanmasının planlandığını açıkladı. Peki, SAYAS hissesinde son durum ne? İşte tüm detaylar...
SAY Yenilenebilir Enerji Ekipmanları Sanayi ve Ticaret A.Ş. (SAYAS), Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada, PT. Kenertec Power System tarafından açılan rüzgar türbin kulesi iç aksamları ihalesini kazandığını duyurdu.
BORSA HAKKINDA YATIRIMCI GÖRÜŞLERİ VE YORUMLARIN YER ALDIĞI FORUM SAYFASINA BURADAN ERİŞEBİLİRSİNİZ.
1,2 MİLYON EUROLUK İHALE
27 Şubat 2026 itibarıyla sonuçlanan ihalenin toplam bedelinin 1,2 milyon euro olduğu belirtildi. Projenin tamamının şirket payına ait olduğu ifade edilirken, kazanılan ihale tutarının kamuya açıklanan son finansal tablolardaki brüt satış hasılatının yüzde 4,47'sine karşılık geldiği bildirildi.
SAYAS HİSSESİNİN CANLI GRAFİĞİ İÇİN TIKLAYINIZ.
TESLİMATLAR ENDONEZYA'YA YAPILACAK
Proje kapsamında gerçekleştirilecek üretimlerin müşterinin Endonezya'daki üretim tesislerine sevk edileceği açıklandı. Teslimatların 2026 yılının ikinci çeyreğinde tamamlanmasının planlandığı aktarıldı.
Şirket ayrıca, yurt dışı satış ve pazarlama faaliyetleri kapsamında satış bölgelerine yeni bir coğrafya eklediğini belirterek, küresel ticarette gümrük tarifelerinden kaynaklanabilecek riskleri azaltmayı hedeflediğini vurguladı.
SAYAS HİSSESİNDE SON DURUM
SAY Yenilenebilir Enerji (SAYAS), bugünkü işlemlerde güçlü alımlarla dikkat çekiyor. Hisse, 13.40 yazım saati itibarıyla yüzde 1,57'lik primle 41,30 TL seviyesinde seyrediyor.