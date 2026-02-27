SAY Yenilenebilir Enerji Ekipmanları Sanayi ve Ticaret A.Ş. (SAYAS), Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada, PT. Kenertec Power System tarafından açılan rüzgar türbin kulesi iç aksamları ihalesini kazandığını duyurdu.

1,2 MİLYON EUROLUK İHALE

27 Şubat 2026 itibarıyla sonuçlanan ihalenin toplam bedelinin 1,2 milyon euro olduğu belirtildi. Projenin tamamının şirket payına ait olduğu ifade edilirken, kazanılan ihale tutarının kamuya açıklanan son finansal tablolardaki brüt satış hasılatının yüzde 4,47'sine karşılık geldiği bildirildi.

TESLİMATLAR ENDONEZYA'YA YAPILACAK

Proje kapsamında gerçekleştirilecek üretimlerin müşterinin Endonezya'daki üretim tesislerine sevk edileceği açıklandı. Teslimatların 2026 yılının ikinci çeyreğinde tamamlanmasının planlandığı aktarıldı.

Şirket ayrıca, yurt dışı satış ve pazarlama faaliyetleri kapsamında satış bölgelerine yeni bir coğrafya eklediğini belirterek, küresel ticarette gümrük tarifelerinden kaynaklanabilecek riskleri azaltmayı hedeflediğini vurguladı.

SAYAS HİSSESİNDE SON DURUM

SAY Yenilenebilir Enerji (SAYAS), bugünkü işlemlerde güçlü alımlarla dikkat çekiyor. Hisse, 13.40 yazım saati itibarıyla yüzde 1,57'lik primle 41,30 TL seviyesinde seyrediyor.