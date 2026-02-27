Borsada yeni fırsatlar arayanlar için şubat sonu ve mart başı oldukça yoğun geçecek.

Gayrimenkulden kimyaya, kurumsal hizmetlerden otelciliğe kadar geniş bir yelpazede arzlar gerçekleşiyor.

SAVUR GYO (SVGYO)

• Talep Toplama: 26-27 Şubat ve 2 Mart

• Fiyat: 3,64 TL

• Öne Çıkan Not: Portföyünde Orientbank ve Boutique St. Sophia gibi önemli otelleri barındıran şirket, katılım endeksine uygun değildir.

Halka arz bölümünden talep girişi alınacak. Ayrıca Akbank, Garanti, Yapı Kredi ve TEB üzerinden talep girişi yapılamıyor.

LUXERA GYO (LXGYO)

• Talep Toplama: 2-3-4 Mart

• Fiyat: 12,05 TL

• Büyüklük: 1,4 milyar TL

• Öne Çıkan Not: Yüzde 36,36 halka açıklık oranıyla dikkat çeken Luxera GYO’ya Halka arz bölümünden talep girişi alınacak.

Akbank, QNB, TEB ve Yapı Kredi müşterileri katılım sağlayamayacak.

Metropol Kurumsal Hizmetler (MCARD)

• Talep Toplama: 2-3-4 Mart

• Fiyat: 80 TL

• Büyüklük: 1,5 milyar TL

• Öne Çıkan Not: 1 milyondan fazla kullanıcısı olan şirket, bireysele eşit dağıtım yapacak.

Halka arz bölümünden talep girişi alınacak. Akbank ve Yapı Kredi üzerinden talep toplanamayacak.

GENTAŞ KİMYA (GENKM)

• Talep Toplama: 2-3 Mart

• Fiyat: 11 TL

• Dağıtım: Tamamı eşit dağıtım

• Öne Çıkan Not: Kimya sektörünün güçlü oyuncusu Gentaş, listenin en ulaşılabilir halka arzı konumunda.

Tüm banka ve aracı kurumlar üzerinden başvuru yapılabiliyor. Ancak halka arz bölümünden değil, hisse alış bölümünden başvuru yapılacak ve başvurular saat 13.00'a kadar alınacak.

YATIRIMCILARIN DİKKATİNE: HANGİ ŞİRKET KATILIM ENDEKSİNE UYGUN?

Yatırım tercihlerini katılım endeksine göre yapan yatırımcılar için tablo şu şekilde:

• Uygun Olanlar: MCARD, LXGYO, GENKM

• Uygun Olmayan: SVGYO

Özet Karşılaştırma Tablosu



Bu halka arz furyasında portföyünüzü çeşitlendirirken, çalıştığınız bankanın ilgili halka arza aracılık EDIP etmediğini kontrol etmeyi unutmayın.

Özellikle Akbank ve Yapı Kredi kullanıcıları, bu haftaki arzların çoğunda aracı kurumlar üzerinden işlem yapmak durumunda kalabilir.