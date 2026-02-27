Borsa İstanbul’da haftanın son işlem günü, alıcılı ama temkinli bir seyirle başladı.

BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında önceki kapanışa göre yüzde 0,15 oranında sınırlı bir yükseliş kaydederek 13.899,21 puana ulaştı.

Endekste 20,68 puanlık bu artış pozitif bir havayı korusa da öğleden sonraki seansta aracı kurumların işlem dağılımı piyasanın alt segmentlerindeki hareketliliği ortaya koydu.

HSBC’DE BANKA VE SANAYİ ÇAPRAZI

Günün en dikkat çeken aracı kurum verilerinden biri HSBC cephesinden geldi.

Saat 14.35 itibarıyla kurumun toplam işlem hacminde yaklaşık -35,7 milyon TL’lik bir net çıkış gözlemlenirken, alım ve satım taraflarındaki yoğunlaşma farklı sektörlere odaklandı.

HSBC, alım iştahını bankacılık ve gıda/enerji hisselerinde yoğunlaştırdı. Kurumun alımlarında TSKB, yaklaşık 1,9 milyon net lot ve yüzde 19,90'lık pay ile listenin başında yer aldı. Onu sırasıyla TUKAS, ENERY ve SELVA takip etti.

Satış tarafında ise daha sert bir konsantrasyon görüldü. HSBC, SASA hisselerinde 1 milyon lotun üzerinde satış gerçekleştirirken, bankacılık tarafında AKBNK ve enerji-ekipman tarafında ASTOR en çok elden çıkarılan kağıtlar arasında yer aldı.

EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Hisse Fiyat Hacim Fark Saat ASELS 322 23.442.149.896,25 % 3.54 18:10 THYAO 307.5 18.746.575.366,25 % -1.28 18:10 ISCTR 16.91 11.861.274.001,77 % -1.69 18:10 AKBNK 90.15 10.455.198.161,50 % -1.69 18:10 ASTOR 188 8.926.275.077,80 % 1.62 18:10 Tüm Hisseler

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.