Kütahya Şeker tarafından yapılan açıklamada, 2025 yılı kampanya döneminde şirket ile üretim sözleşmesi yapan çiftçilerin fabrikaya teslim ettiği şeker pancarlarının toplam bedelinin 1.169.047.986,00 TL olduğu belirtildi.

Üretim süreci boyunca çiftçilere sağlanan ayni ve nakdi avansların mahsup edilmesinin ardından, kalan 791.887.690,00 TL tutarındaki bakiye üreticilerin banka hesaplarına yatırıldı.

CANLI| BORSA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ.

Şirketin KAP üzerinden yaptığı resmi açıklamanın detayları şu şekildedir:

"2025 Yılı kampanya döneminde, Şirketimiz ile şeker pancarı üretim sözleşmesi yapan üreticilerimizin fabrikamıza teslim ettikleri şeker pancarı bedeli 1.169.047.986,00 TL'dir. Üretim döneminde çiftçilerimize ayni ve nakdi avans olarak yapılan ödemeler tenzil edildikten sonra kalan, 791.887.690,00 TL üreticilerimizin hesaplarına yatırılmıştır."

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

BORSA HAKKINDA YATIRIMCI GÖRÜŞLERİ VE YORUMLARIN YER ALDIĞI FORUM SAYFASINA BURADAN ERİŞEBİLİRSİNİZ.