İngiltere'nin dördüncü büyük süpermarket zinciri Aldi, çalışanlarına yönelik kapsamlı bir maaş artışı açıkladı. 1 Nisan'dan itibaren yürürlüğe girecek düzenleme ile 28 binden fazla saatlik çalışan zamdan faydalanacak.

SAATLİK ÜCRETLER YÜKSELTİLDİ

Yeni düzenlemeye göre ülke genelinde başlangıç ücreti 12,40 sterlinden 13,50 sterline (yaklaşık 800 TL) çıkarıldı. Londra'da ise saatlik ücret 13,65 sterlinden (809 TL) 14,88 sterline (882 TL) yükseltildi.

Kıdeme bağlı olarak saatlik ücret ülke genelinde 14,47 sterline (856 TL), Londra'da ise 15,20 sterline (901 TL) kadar çıkabilecek.

Bu artışla birlikte Aldi, İngiltere'de en yüksek maaş veren süpermarket zinciri unvanını korudu.

RAKİP ZİNCİRLER DE ÜCRET ARTIRDI!

Aldi'nin hamlesi, Lidl'in giriş ücretini 13,45 sterline (797 TL) yükseltmesinin ardından geldi.

Sainsbury's ve Tesco da saatlik ücret artışına gitti. Öte yandan ulusal asgari ücret 1 Nisan itibarıyla 12,71 sterline (754 TL) yükselecek.

ÜCRETLİ MOLA AVANTAJI

Aldi, büyük süpermarket zincirleri arasında tüm çalışanlarına ücretli mola sunan tek şirket olmayı sürdürüyor. Bu uygulamanın çalışan başına yıllık yaklaşık 1500 sterlin (88 bin 937 TL) ek değer sağladığı ifade ediliyor.

370 MİLYON STERLİNLİK YATIRIM

Aldi UK & Ireland CEO'su Giles Hurley, çalışanlara yönelik 42 milyon sterlinlik (yaklaşık 2,5 milyar TL) yatırımın şirket başarısının temel unsurlarından biri olduğunu belirtti.

Şirket, 2026 yılında 40 yeni mağaza açmayı planlıyor. Ayrıca mevcut mağazaların yenilenmesi ve genişletilmesi için 300 milyon sterlin (17,8 milyar TL) ek yatırım yapılacağı açıklandı.