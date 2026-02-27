Yapay zeka şirketi OpenAI, SoftBank, Nvidia ve Amazon'un katılımıyla 730 milyar dolar değerleme üzerinden 110 milyar dolarlık yeni yatırım aldığını duyurdu.

OpenAI'dan yapılan açıklamada, yapay zekaya talebin tüketiciler, geliştiriciler ve işletmeler genelinde hızla arttığı belirtildi.

Bu talebin karşılanması için bilgi işlem gücü, dağıtım ve sermayeye ihtiyaç olduğu kaydedilen açıklamada, şirketin 730 milyar dolar değerleme üzerinden 110 milyar dolarlık yeni yatırım aldığı bildirildi.

EN FAZLA YATIRIM NVIDIA VE AMAZON'DAN

Açıklamada, bu yatırımın 30 milyar dolarının SoftBank'ten, 30 milyar dolarının Nvidia'dan ve 50 milyar dolarının Amazon'dan geldiği bilgisi verildi.

Ayrıca şirketin Amazon ile stratejik ortaklık anlaşması imzaladığı belirtilen açıklamada, Nvidia'dan da yeni nesil çıkarım (inference) kapasitesinin sağlandığı kaydedildi.

Açıklamada, yatırım turu ilerledikçe başka finansal yatırımcıların da sürece dahil olmasının beklendiği ifade edildi.

