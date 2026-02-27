Kamuoyunda "Vatandaşlık maaşı" olarak bilinen "Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Programı"na ilişkin hazırlıklar devam ediyor. Programın detayları milyonlarca vatandaş tarafından yakından takip edilirken, destekten yararlanma koşullarına ilişkin ilk çerçeve netleşmeye başladı.

NTV'nin haberine göre, destekten yararlanabilmek için ailede kişi başına düşen gelirin net asgari ücretin üçte birinden az olması gerekecek. Mevcut asgari ücrete göre hesaplandığında bu tutarın 9 bin 358 TL'yi aşmaması gerekiyor.

MASADA 3 FORMÜL VAR

Program kapsamında ailelere nakdi destek sağlanmasının yanı sıra konut ve çocuk başlıklarında ek yardımlar verilmesi planlanıyor. Uygulama için üç farklı senaryo üzerinde duruluyor.

-İlk formülde, aileye asgari ücretin yüzde 20'si oranında nakdi destek verilmesi öngörülüyor. Buna ek olarak konut başlığında asgari ücretin yüzde 15’i kadar elektrik, doğal gaz, barınma ve yakacak yardımı yapılması; çocuk yardımında ise desteğin asgari ücretin yüzde 5'i oranında olması planlanıyor.

-İkinci senaryoda nakdi desteğin asgari ücretin yüzde 17'si oranında verilmesi gündemde. Bu modelde konut desteği yüzde 12, çocuk yardımı ise yüzde 5 olarak hesaplanıyor.

-Üçüncü senaryoda ise aileye asgari ücretin yüzde 15'i kadar destek sağlanması öngörülüyor. Bu durumda konut desteği yüzde 10, çocuk yardımı ise yüzde 5 seviyesinde olacak.

YARDIMLAR TEK KARTTA TOPLANACAK

Program kapsamında sağlanacak tüm yardımların tek bir kartta toplanması planlanıyor. Sosyal yardımların bir kısmı nakit olarak çekilebilecek, bir kısmı ise kart aracılığıyla gıda ve temizlik gibi temel ihtiyaçların indirimli şekilde karşılanmasında kullanılacak.

BAŞVURULAR E-DEVLET ÜZERİNDEN YAPILACAK

Gelir testi sürecinde hane ziyareti yapılmayacak. Bunun yerine tek bir entegre sistem üzerinden kontroller sağlanacak. Sisteme SGK, Gelir İdaresi, banka hesap hareketleri ve tapu kayıtları gibi veriler entegre edilecek.

Başvuru yapanların bu ortak sisteme kayıtlı olması zorunlu olacak. Programa kabul edilen haneler aylık olarak denetlenecek. Düzenlemeye ilişkin yasal altyapı için bir kanun hazırlığı yapıldığı da belirtiliyor.