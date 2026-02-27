Kentsel dönüşümde "Yarısı Bizden" kampanyasının kapsamı genişletildi. Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile 31 Aralık 2026'ya kadar ev veya iş yerini riskli yapı ilan ettiren tüm vatandaşların kampanyadan yararlanabilmesinin önü açıldı.

RİSKLİ İLAN ETTİREN HERKES YARARLANABİLECEK

Yeni düzenleme ile 2025 ve 2026 yıllarında riskli ilan edilen yapıların tamamı destek kapsamına alındı. Böylece ruhsat, kat irtifakı ve hak sahipliği tespiti gibi zaman alan işlemler nedeniyle yaşanabilecek mağduriyetlerin önüne geçilmesi hedefleniyor. Belirlenen tarihe kadar riskli yapı tespiti yaptıran tüm hak sahipleri kampanyadan faydalanabilecek.

KONUTLARDA TOPLAM DESTEK 1 MİLYON 875 BİN TL

"Yarısı Bizden" modeli kapsamında konutlar için sağlanan toplam destek tutarı 1 milyon 875 bin TL'ye ulaşıyor. Bina bazlı dönüşümde her bir konut için 875 bin TL hibe ve 875 bin TL kredi imkanı sunulurken, ayrıca 125 bin TL taşınma desteği veriliyor. Bu modelde dönüşüm süreci vatandaşların anlaşacağı yüklenici firmalar aracılığıyla yürütülüyor.

İŞ YERLERİNE SAĞLANAN DESTEK

İş yerleri için sağlanan destek tutarı daha düşük olmakla birlikte benzer bir yapı içeriyor. Bu kapsamda 437 bin 500 TL hibe ve 437 bin 500 TL kredi desteği sağlanıyor, ayrıca 125 bin TL taşınma yardımı veriliyor. İş yerleri de yüklenici firmalarla yeniden inşa sürecine dahil ediliyor.

ALAN BAZLI DÖNÜŞÜM MODELİ

Alan bazlı dönüşüm modelinde ise 875 bin TL hibe ve 125 bin TL taşınma desteği sunuluyor. Bu modelde inşaat süreci TOKİ veya Emlak Konut tarafından yürütülüyor. Verilen hibe toplam bina maliyetinden düşülürken, kalan borç uzun vadeli ve uygun ödeme koşullarıyla taksitlendiriliyor.

Yeni düzenleme ile kampanyanın kapsamı genişletilirken, riskli yapıların dönüşüm sürecinin hızlandırılması ve daha fazla vatandaşın destekten yararlanması hedefleniyor.

"İSTANBULLULARIN UZUN SÜREDİR BEKLEDİĞİ BİR ADIMI HAYATA GEÇİRDİK"

Genelgeyle ilgili sanal medya hesabından paylaşım yapan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Yarısı Bizden kampanyamızla ilgili İstanbulluların uzun süredir beklediği bir adımı hayata geçirdik. Hazırladığımız genelge Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre; 31 Aralık'a kadar ev ve iş yerini riskli yapı ilan ettiren tüm vatandaşlarımız kampanyadan faydalanabilecek. 2025 ve 2026 yılında riskli ilan edilen yapıların tamamı kampanya kapsamına alınacak" dedi.