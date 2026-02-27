Riski sevmeyen yatırımcıların yakından takip ettiği mevduat faizlerinde düşüş eğilimi sürüyor. Geçen yıl ocak ayında yüzde 55 ile zirve yapan oranlar, Merkez Bankası ve ekonomi yönetiminin uyguladığı politikalarla birlikte gerileme sürecine girmişti. Enflasyondaki düşüş ve politika faizindeki indirimler, mevduat tarafında 50'li oranların sonunu getirmişti.

TCMB İNDİRİM SÜRECİNİ SÜRDÜRÜYOR

Piyasalarda 2026 yılına pozitif beklentilerle girilirken, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ocak ayındaki toplantısında 100 baz puanlık faiz indirimi yaparak politika faizini yüzde 37'ye çekmişti. Yılın başında mevduat faizleri yüzde 42,00–42,50 bandında seyrediyordu.

BANKALAR DA ORANLARI AŞAĞI ÇEKTİ

TCMB’nin faiz indiriminin ardından bankalar da mevduat oranlarını kademeli olarak düşürmeye başladı. "Vadesiz hesapta para bulundurma şartı" olmaksızın sunulan en yüksek oran geçen hafta yüzde 40,25 seviyesindeyken, bu hafta bir kademe daha geriledi.

27 Şubat 2026 itibarıyla bankalar tarafından sunulan en yüksek mevduat oranı yüzde 39,50'ye düştü. Böylece mevduat faizlerinde yüzde 40 seviyesi de geride kalmış oldu.

GÖZLER ENFLASYON VE PPK TOPLANTISINDA

Piyasalarda dikkatler gelecek hafta açıklanacak şubat ayı enflasyon verisine çevrildi. Aylık bazda TÜFE'nin yüzde 3,0 gelmesi bekleniyor. 12 Mart'ta yapılacak TCMB Para Politikası Kurulu toplantısında alınacak karar da mevduat faizlerinin seyri açısından belirleyici olacak.

BANKA BANKA EN YÜKSEK ORANLAR

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre, 27 Şubat 2026 itibarıyla "Vadesiz hesapta para bulundurma şartı olmaksızın" sunulan en yüksek mevduat oranlarında Denizbank yüzde 39,50 ile ilk sırada yer alıyor. QNB ve ON Dijital yüzde 39,25 oran sunarken, Akbank, Vakıfbank, Yapı Kredi, OdeaBank ve Alternatif Bank yüzde 39,00 seviyesinde bulunuyor. Fibabanka'da oran yüzde 38,50, Getir Finans'ta yüzde 37,00, ING Bank ve TEB'de ise yüzde 36,50 olarak uygulanıyor.

1 MİLYON TL'NİN 32 GÜNLÜK GETİRİSİ

En yüksek oran olan yüzde 39,50 dikkate alındığında, 1 milyon TL'lik mevduatın 32 gün vadede net getirisi 28 bin 560 TL olarak hesaplanıyor. Mevduat oranlarındaki geri çekilme, kısa vadeli yatırım tercihlerinde de yeni DENGE arayışını beraberinde getiriyor.