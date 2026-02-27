ING, Türkiye ekonomisine ilişkin son değerlendirmesinde 2025 yılı dördüncü çeyrek büyüme verisi ile şubat ayı enflasyon beklentilerini açıkladı. Banka ayrıca Şubat ayının enflasyonunun yüksek gelmesi halinde TCMB'nin faiz indirimine ara vereceğini öngördü.

DÖRDÜNCÜ ÇEYREKTE YÜZDE 3,9 BÜYÜME BEKLENTİSİ

Banka, pazartesi günü açıklanacak 2025 yılı dördüncü çeyrek Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYH) verisinde büyümenin yüzde 3,9 seviyesinde gerçekleşmesini beklediğini duyurdu. Bu tahminin, 2025 yılının tamamında yüzde 3,8'lik bir büyümeye işaret ettiği belirtildi.

ING, büyüme görünümünün iç talep kaynaklı bir dayanıklılığa işaret ettiğini ancak çeyreklik bazda ivme kaybının olası olduğunu ifade etti.

ŞUBATTA ENFLASYONDA YÜKSEK SEYİR BEKLENTİSİ

Enflasyon tarafında ise şubat ayında yüksek seyrin korunmasının beklendiği kaydedildi. Merkez bankasının da işaret ettiği üzere, Ramazan öncesi dönemde gıda fiyatları kaynaklı yukarı yönlü baskının sürdüğü belirtildi.

Banka, şubat ayında aylık enflasyonun yüzde 2,9, yıllık enflasyonun ise bir önceki aydaki yüzde 30,7'den yüzde 31,4'e yükseleceğini öngördü.

FAİZ İNDİRİMİ İÇİN TEMKİNLİ DURUŞ SİNYALİ

ING değerlendirmesinde, enflasyonda beklentilerden daha olumsuz bir sürpriz yaşanması halinde merkez bankasının daha temkinli bir tutum benimseyebileceğini vurguladı. Bu durumda mart ayındaki Para Politikası Kurulu toplantısında faiz indirimlerine ara verilmesinin gündeme gelebileceği ifade edildi.